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ضبط 14779 إزالة فورية و3365 محضر إشغالات طرق فى حملة مكبرة بالمنوفية

الأحد، 03 مارس 2019 02:13 م
ضبط 14779 إزالة فورية و3365 محضر إشغالات طرق فى حملة مكبرة بالمنوفية إزالة إشغالات - ارشيفية
المنوفية _محمد فتحى
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شن قسم شرطة المرافق والوحدات التابعة له، بحملات ودوريات لرفع الإشغالات بكافة قرى ومدن محافظة المنوفية، وتنفيذ قوانين التنظيم واللوائح والقرارات المنظمة لها، بالتعاون مع الإدارة المحلية بالمحافظة، خلال الفترة الماضية، والتى أسفرت عن تحرير 3365 محضر إشغال، و3785 حالات الضبط، و14779 إزالة فورية للإشغالات بأماكن مختلفة على مستوى المحافظة، و409 إلقاء مخلفات على جانبى الطريق، و8 قرارات إيقاف مبانى .

 

يأتى هذا فى إطار توجيهات اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية، بضرورة التنسيق بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ومديرية الأمن، لرفع وإزالة الإشغالات، واستمرار بذل مزيد من الجهد، والمتابعة المستمرة لتنفيذ القوانين واللوائح المنظمة لردع المخالفين، ومنع أية تجاوزات تضر بمصلحة المواطنين .

 


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