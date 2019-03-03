video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 03 مارس 2019 08:18 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

ضبط 10 سائقين من متعاطى المخدرات فى حملة مرورية بالإسماعيلية

الأحد، 03 مارس 2019 07:50 م
ضبط 10 سائقين من متعاطى المخدرات فى حملة مرورية بالإسماعيلية حملة مرورية - أرشيفية
الإسماعيلية - صبرى غانم
إضافة تعليق

ضبطت الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية ، بالإشتراك مع مباحث المرور10سائقين لسيارات نقل وأجرة وملاكى من متعاطي المخدرات بعد خضوعهم للتحاليل الطبية فى حملة مرورية.

تلقى اللواء محمد على حسين ، مدير أمن الإسماعيلية،  إخطارا من اللواء محمود هندى، مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بقيام الرائد عادل الجزار رئيس مباحث مرور الإسماعيلية واللجنة الطبية المرافقة له بإجراء تحليل المخدرات  لعدد كبير من قائدى السيارات خلال حملة مرورية فى الإسماعيلية أسفرت عن وجود 10 حالات ايجابية لسائقين سيارات أجرة وملاكى يتعاطون المخدرات ،  وهم "احمد.م.م"28 عام مقيم الشيخ زايد دائرة قسم ثالث الإسماعيلية و"محمد.ص.ص"26 عام مقيم أم خلف بورسعيد و"سامح.م.ح"30 عام مقيم دائرة مركز ابوصوير و"سالم.ع.س"44 عام مقيم دائرة قسم أول الإسماعيلية و"محمد.ب.ز"30 عام دبلوم تجارة مقيم كفر سعد دمياط و"محمد.غ.س"60 عام مقيم الصالحية شرقية و"محمد.م.ا"28 عام مقيم مصر القديمة القاهرة و"محمد.ع.ال"38 عام مقيم فاقوس شرقية و"ابوبكر.ث.ال"26 عام مقيم ابوكبير شرقية و"على .ع.ع"41 عام مقيم رفح شمال سيناء، تم التحفظ على السائقين وتحررت لهم المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

عاملان بمصنع ملابس يقتلان زميلهما الأصم فى الإسماعيلية

الاسماعيلية

امن الاسماعيلية

اخبار الاسماعيلية

اخبار المحافظات

اخبار مصر

مباحث المرور

تعاطى المخدرات

شمال سيناء




لا تفوتك
التضامن: الخميس آخر موعد للتقديم لحج الجمعيات الأهلية

التضامن: الخميس آخر موعد للتقديم لحج الجمعيات الأهلية

التعليم تعلن موعد ومقار اختبارات المتقدمين لمسابقة المعلمين المؤقتة

التعليم تعلن موعد ومقار اختبارات المتقدمين لمسابقة المعلمين المؤقتة

«التموين»: استمرار صرف الخبز المدعم للمحذوفين من البطاقات بالمرحلة الأولى.. قبول 3% من التظلمات بعد التأكد من استحقاقهم.. وحريصون على صرف المخصصات للفئات المستحقة والأولى بالرعاية

«التموين»: استمرار صرف الخبز المدعم للمحذوفين من البطاقات بالمرحلة الأولى.. قبول 3% من التظلمات بعد التأكد من استحقاقهم.. وحريصون على صرف المخصصات للفئات المستحقة والأولى بالرعاية

"دايما مشرفينا".. نجوم مصر أسياد الاسكواش.. تتويج نور الشربينى وعلى فرج ببطولة العالم بأمريكا.. البطلة المصرية تحصد اللقب الثالث وفرج يفوز بلقبه الأول بعد 24 ساعة من تصدر التصنيف.. وزيادة رصيد الفراعنة لـ14كأسا

"دايما مشرفينا".. نجوم مصر أسياد الاسكواش.. تتويج نور الشربينى وعلى فرج ببطولة العالم بأمريكا.. البطلة المصرية تحصد اللقب الثالث وفرج يفوز بلقبه الأول بعد 24 ساعة من تصدر التصنيف.. وزيادة رصيد الفراعنة لـ14كأسا

غدا.. أمطار على السواحل الشمالية والصغرى بالقاهرة 13 درجة

غدا.. أمطار على السواحل الشمالية والصغرى بالقاهرة 13 درجة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة