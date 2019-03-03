ضبط 10 سائقين من متعاطى المخدرات فى حملة مرورية بالإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

ضبطت الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية ، بالإشتراك مع مباحث المرور10سائقين لسيارات نقل وأجرة وملاكى من متعاطي المخدرات بعد خضوعهم للتحاليل الطبية فى حملة مرورية.

تلقى اللواء محمد على حسين ، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من اللواء محمود هندى، مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بقيام الرائد عادل الجزار رئيس مباحث مرور الإسماعيلية واللجنة الطبية المرافقة له بإجراء تحليل المخدرات لعدد كبير من قائدى السيارات خلال حملة مرورية فى الإسماعيلية أسفرت عن وجود 10 حالات ايجابية لسائقين سيارات أجرة وملاكى يتعاطون المخدرات ، وهم "احمد.م.م"28 عام مقيم الشيخ زايد دائرة قسم ثالث الإسماعيلية و"محمد.ص.ص"26 عام مقيم أم خلف بورسعيد و"سامح.م.ح"30 عام مقيم دائرة مركز ابوصوير و"سالم.ع.س"44 عام مقيم دائرة قسم أول الإسماعيلية و"محمد.ب.ز"30 عام دبلوم تجارة مقيم كفر سعد دمياط و"محمد.غ.س"60 عام مقيم الصالحية شرقية و"محمد.م.ا"28 عام مقيم مصر القديمة القاهرة و"محمد.ع.ال"38 عام مقيم فاقوس شرقية و"ابوبكر.ث.ال"26 عام مقيم ابوكبير شرقية و"على .ع.ع"41 عام مقيم رفح شمال سيناء، تم التحفظ على السائقين وتحررت لهم المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.