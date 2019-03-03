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ضبط هارب من 120 حكما بالحبس 43 سنة فى حملة أمنية بالإسكندرية

الأحد، 03 مارس 2019 01:49 م
ضبط هارب من 120 حكما بالحبس 43 سنة فى حملة أمنية بالإسكندرية حملة أمنية - أرشيفية
الإسكندرية - أسماء على بدر
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ألقت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية، القبض على عاطل هارب من 120 حكم حبس لمدة 43 سنة فى قضايا "أعمال بناء"، وغرامات وكفالات بـ386 ألف جنيه.

 

وردت معلومات لضباط مباحث تنفيذ الأحكام تفيد اختباء المتهم الهارب والمحكوم عليه فى عدة قضايا "شعبان.خ.أ" 54 عاما، عاطل، بدائرة قسم شرطة سيدى جابر.

 

وتبين أن المتهم محكوم عليه فى عدد 120 حكما فى قضايا "أعمال بناء" بالحبس 43 سنة، وكفالات بقيمة 168 ألف جنيه، وغرامات قدرها 218 ألف جنيه.

 

جرى ضبط المتهم، وحُرر محضر بالواقعة وجارى التنفيذ عليه.


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