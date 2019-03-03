ضبط هاربين من أحكام بحوزتهما مخدرات بمحطات السكة الحديد

كتب محمود عبد الراضى

واصلت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، جهودها الأمنية، باستهداف وضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، ومحطات السكك الحديدية وبداخل القطارات.

وأسفرت الجهود خلال الــ24ساعة الماضية عن ضبط هاربين محكوم عليهما ومطلوب ضبطهما للتنفيذ عليهما فى 41 حكما قضائيا متنوعا، أثناء تواجدهما بمحطتى سكك حديد "الجيزة، الإسكندرية" وبحوزة أحدهما كمية من مخدر الأستروكس.

كما تمكنت الإدارة من ضبط 4 أشخاص لقيامهم بارتكاب وقائع سرقة ونشل "2 هاتف محمول- حافظة نقود" بمواقع مختلفة بنطاق التأمين.

جاء ذلك فى إطار جهود الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، لمواجهة صور الخروج على القانون، والتصدى لمحاولات الإخلال بالأمن العام.