ضبط مسئول صرف معاشات بسوهاج لاستيلائه على 68 ألف جنيه مستحقات مواطنين

كتب محمود عبد الراضى

استولى مندوب صرف وحدة معاشات فى محافظة سوهاج على 68 ألف جنيه من أموال المواطنين بعد توقيعه بدلاً منهم.

وردت معلومات لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد مفادها قيام "صابر.ع" مندوب صرف وحدة معاشات طما، بصرف قيمة معاشات المواطنين المدرج أسمائهم بكشوف الصرف اليدوية ، والتوقيع عنهم بتلك الكشوف بما يفيد الصرف دون علمهم.

ومن خلال التحريات توصلت الجهود إلى صحة تلك المعلومات وأسفرت عن قيام "صابر .ع" مندوب صرف وحدة معاشات طما، بإستغلال موقعه الوظيفى كونه مسئول صرف معاشات المواطنين المدرج أسمائهم بكشوف الصرف اليدوى والتوقيع بدلاً منهم بتلك الكشوف ، بما يفيد الصرف دون علمهم ، والإستيلاء على تلك المبالغ المالية المستحقة لهم لنفسه دون وجه حق خلال الفترة من سبتمبر 2018 حتى يناير 2019 ، حيث استولى على 96 حالة بإجمالى مبالغ 68,395 جنيه.

وتأكد ذلك من خلال تقرير اللجنة المشكلة من منطقة تأمينات سوهاج ، وسؤال محاسب إدارة المراجعة بالتأمينات الإجتماعية بمحافظة سوهاج الذى أكد صحة الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.