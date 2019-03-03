ضبط تشكيل عصابى لسرقة المواطنين عن طريق النشل والمغافلة فى قنا

تمكن مباحث قسم قنا، من ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة التليفونات المحمولة، عن طريق النشل والمغافلة داخل مدينة قنا، وبحوزتهم المضبوطات.

وكان اللواء مجدى القاضى مدير أمن قنا، تلقى إخطارًا يفيد بتقدم المواطنة، "جيهان. ف"، 57 سنة، موجه أول فى الادارة التعليمية بقنا، بسرقة تليونها المحمول، و"مصطفى .أ"، صاحب كافتريا بسرقة تليفونه المحمول.

على الفور، وجه مساعد الوزير لأمن قنا، مباحث قنا، بتشكيل قوة لضبط المتهمين، وتمكن مباحث قسم قنا من ضبط "كريم.ع.ع"، مسجل شقى خطر، ومتهم فى 9 قضايا سرقات وشروع فى قتل، و"حاتم.ع.أ"، مسجل خطر ومتهم فى قضايا سرقات، وبحوزة المتهم الأول مسدس 9 ملى وعدد من الطلقات والمضبوطات المبلغ عنها ودراجة نارية مسروقة، وتبين أن المتهمين شكلا تشكيل عصابى فيما بينهم لسرقة المواطنين عن طريق النشل والمغافلة.

تحرر محضر بالواقعة، بعد تعرف المبلغين على المتهمين، وجارى عرضهما على النيابة.