video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 03 مارس 2019 04:29 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور وفيديو.. محافظ الإسماعيلية وقنصل الصين بافتتاح معرضًا حول الانفتاح الصيني

الأحد، 03 مارس 2019 03:33 م
صور وفيديو.. محافظ الإسماعيلية وقنصل الصين بافتتاح معرضًا حول الانفتاح الصيني
الإسماعيلية: السيد فلاح - جمال حراجى
إضافة تعليق
قام اللواء حمدى عثمان محافظ الإسماعيلية، يرافقه الأستاذ الدكتور عاطف أبوالنور رئيس جامعة قناة السويس، والمهندس عبد الله الزغبى السكرتير العام للمحافظة، وجاولينج قنصل عام دولة الصين بالإسكندرية، والوفد المرافق لها، والذى ضم كل من نائب رئيس اللجنة الدائمة لمجلس النواب الشعبى الصينى بمدينة "سوتشو"، ونائب أمين المجلس، وعدد من ممثلى السفارة الصينية بمصر، بافتتاح المعرض الدولى للإصلاح والانفتاح على الخارج بالصين خلال 40 سنة، والذى يضم عدد 21 لوجة فنية تحكى عن تطور الحضارة الصينية على مر العصور، وذلك خلال زيارة قنصل الصين وأعضاء الوفد المرافق لها لمحافظة الإسماعيلية وجامعة قناة السويس. 
 
كما تضمن برنامج زيارة الوفد الصينى لجامعة قناة السويس، قيام المحافظ وقنصل الصين ورئيس الجامعة، ومرافقيهم من القيادات ونواب رئيس الجامعة، والأساتذة وأعضاء هيئة التدريس، تفقد قاعة معرض الكتاب الصينى الشهير والمعروف باسم "كوموجو"، وافتتاح وتفقد معرض "لاوشة للأبد".
 
كما تم تقديم، وعزف النشيد الوطنى المصرى والصينى، وعدد من المقطوعات الموسيقية الفنية للفرقة الموسيقية لطلاب كلية التربية الفنية بالجامعة. 
 
ويأتى ذلك، فى إطار اتفاقيات وبروتوكولات التعاون المشترك فيما بين مصر ودولة الصين، وتبادل الوفود الزائرة والخبرات والمعرفة بين الجانبين.
 
قنصل الصين والمحافظ فى الجامعة (1)
قنصل الصين والمحافظ فى الجامعة (1)

قنصل الصين والمحافظ فى الجامعة (2)
قنصل الصين والمحافظ فى الجامعة (2)

قنصل الصين والمحافظ فى الجامعة (3)
قنصل الصين والمحافظ فى الجامعة (3)

قنصل الصين والمحافظ فى الجامعة (4)
قنصل الصين والمحافظ فى الجامعة (4)

قنصل الصين والمحافظ فى الجامعة (5)
قنصل الصين والمحافظ فى الجامعة (5)

قنصل الصين والمحافظ فى الجامعة (6)
قنصل الصين والمحافظ فى الجامعة (6)

قنصل الصين والمحافظ فى الجامعة (7)
 
قنصل الصين والمحافظ فى الجامعة (8)
 
قنصل الصين والمحافظ فى الجامعة (9)
قنصل الصين والمحافظ فى الجامعة (9)

قنصل الصين والمحافظ فى الجامعة (10)
قنصل الصين والمحافظ فى الجامعة (10)

قنصل الصين والمحافظ فى الجامعة (11)
قنصل الصين والمحافظ فى الجامعة (11)

قنصل الصين والمحافظ فى الجامعة (12)
قنصل الصين والمحافظ فى الجامعة (12)

قنصل الصين والمحافظ فى الجامعة (13)
قنصل الصين والمحافظ فى الجامعة (13)

قنصل الصين والمحافظ فى الجامعة (14)
قنصل الصين والمحافظ فى الجامعة (14)
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ الإسماعيلية يناقش إقامة مشروعات إستثمارية كبرى مع قنصل الصين

الاسماعيليه

اخبار الاسماعيليه

محافظ الاسماعيليه

جامعه قناه السويس

سفير الصين بالاسكندرية

الصين




لا تفوتك
التعليم تعلن حاجتها لمعلمين بمدارس المتفوقين وتفتح باب التقدم حتى 21 مارس

التعليم تعلن حاجتها لمعلمين بمدارس المتفوقين وتفتح باب التقدم حتى 21 مارس

تعرف على آليات تنفيذ المرحلة الثالثة لمبادرة 100 مليون صحة فى 7 محافظات

تعرف على آليات تنفيذ المرحلة الثالثة لمبادرة 100 مليون صحة فى 7 محافظات

"القرد لسه بيتنطط ولا بطل تنطيط".. مش بس الفئران.. 50 مليون حيوان يخضع للتجارب فى الأبحاث العلمية سنويا.. القردة والكلاب والضفادع أشهرها.. وبنكرياس الكلاب ساعد فى اكتشاف الأنسولين لعلاج مرضى السكر

"القرد لسه بيتنطط ولا بطل تنطيط".. مش بس الفئران.. 50 مليون حيوان يخضع للتجارب فى الأبحاث العلمية سنويا.. القردة والكلاب والضفادع أشهرها.. وبنكرياس الكلاب ساعد فى اكتشاف الأنسولين لعلاج مرضى السكر

الصحافة فى تركيا جريمة.. أردوغان يحبس صحفيا فضح فساد حكومته بتهم الانتماء لتنظيم إرهابى.. تقارير: سجون الديكتاتور تضم أكثر من نصف الصحفيين المعتقلين حول العالم.. و175كاتبا بالسجون وإغلاق أكثر من 100منصة إعلامية

الصحافة فى تركيا جريمة.. أردوغان يحبس صحفيا فضح فساد حكومته بتهم الانتماء لتنظيم إرهابى.. تقارير: سجون الديكتاتور تضم أكثر من نصف الصحفيين المعتقلين حول العالم.. و175كاتبا بالسجون وإغلاق أكثر من 100منصة إعلامية

كيف تتخلص من ألم أعلى الظهر ؟

كيف تتخلص من ألم أعلى الظهر ؟

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة