صور وفيديو.. محافظ الإسماعيلية وقنصل الصين بافتتاح معرضًا حول الانفتاح الصيني

الإسماعيلية: السيد فلاح - جمال حراجى

قام اللواء حمدى عثمان محافظ الإسماعيلية، يرافقه الأستاذ الدكتور عاطف أبوالنور رئيس جامعة قناة السويس، والمهندس عبد الله الزغبى السكرتير العام للمحافظة، وجاولينج قنصل عام دولة الصين بالإسكندرية، والوفد المرافق لها، والذى ضم كل من نائب رئيس اللجنة الدائمة لمجلس النواب الشعبى الصينى بمدينة "سوتشو"، ونائب أمين المجلس، وعدد من ممثلى السفارة الصينية بمصر، بافتتاح المعرض الدولى للإصلاح والانفتاح على الخارج بالصين خلال 40 سنة، والذى يضم عدد 21 لوجة فنية تحكى عن تطور الحضارة الصينية على مر العصور، وذلك خلال زيارة قنصل الصين وأعضاء الوفد المرافق لها لمحافظة الإسماعيلية وجامعة قناة السويس.

كما تضمن برنامج زيارة الوفد الصينى لجامعة قناة السويس، قيام المحافظ وقنصل الصين ورئيس الجامعة، ومرافقيهم من القيادات ونواب رئيس الجامعة، والأساتذة وأعضاء هيئة التدريس، تفقد قاعة معرض الكتاب الصينى الشهير والمعروف باسم "كوموجو"، وافتتاح وتفقد معرض "لاوشة للأبد".

كما تم تقديم، وعزف النشيد الوطنى المصرى والصينى، وعدد من المقطوعات الموسيقية الفنية للفرقة الموسيقية لطلاب كلية التربية الفنية بالجامعة.

ويأتى ذلك، فى إطار اتفاقيات وبروتوكولات التعاون المشترك فيما بين مصر ودولة الصين، وتبادل الوفود الزائرة والخبرات والمعرفة بين الجانبين.