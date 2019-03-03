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صور.. "موتوسكيل" ينقذ مستقبل طالب مصاب بضمور العضلات ببنها

الأحد، 03 مارس 2019 05:00 ص
صور.. "موتوسكيل" ينقذ مستقبل طالب مصاب بضمور العضلات ببنها الطالب
القليوبية-نيفين طه
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هو شاب بالصف الأول الثانوى، أصابه مرض ضمور العضلات بالأطراف، مات والده، الذى كان يساعدك فى التنقل والذهاب للمدرسة والدروس، ومرت الأيام الثقال عليه، حيث إنه نشأ فى أسرة "على قد حالها" فكان جده بعد وفاة والده يساعده للذهاب للمدرسة، لكى يساعده على التعلم لأنه طالب متميز ومتفوق، ولكن القدر لم يترك له تلك الفرصة فمات جده بعد شهور من وفاة والده.

ويروى "بيجاد" مأساته لـ”اليوم السابع”، قائلا: أنا طالب بالصف الأول الثانوى العام، مقيم بمدينة بنها، لدى شقيق أصغر منى ومصاب أيضا بضمور بالعضلات، ونعيش ببدروم بأحد العقارات، ونحمد الله على حالنا.

وطالب "بيجاد" أهل الخير فى مساعدته فى الحصول على "موتوسكيل" يتنقل بيه للذهاب للمدرسة لأن حلمه أن يصبح مهندسا ويساعد والدته على تحمل عبء الحياة ومشقاتها.

طالب مصاب بضمور في العضلات (1)
 

 

طالب مصاب بضمور في العضلات (2)
 

 

طالب مصاب بضمور في العضلات (3)
 

 

طالب مصاب بضمور في العضلات (4)
 

 

طالب مصاب بضمور في العضلات (5)
 

 

طالب مصاب بضمور في العضلات (6)
 

 

طالب مصاب بضمور في العضلات (7)

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