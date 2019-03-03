صور.. مصرع شخصين فى حادث تصادم سيارتين بالعاشر من رمضان

كتبت منال العيسوى

شهد طريق العاشر الاسماعيلية بالقرب من مصنع للحديد والصلب تصادم سيارتين مما أدى الى مصرع شخصين بعدما تسبب الحادث فى احتراق السيارة.

تلقت غرفه النجدة إخطارا بوقوع حادث تصادم بين سيارتين بطريق العاشر من رمضان الاسماعيلية مما أدى إلى اشتعال إحدى السيارتين و احتراق شخصين بداخلها وعلى الفور انتقلت سيارات الاسعاف و أوناش المرور لرفع آثار الحادث و نقل المصابين و المتوفين و تحرر محضر بالواقعة وأحيل للنيابة للتحقيق.

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وتم التعرف على هوية المتوفيين وهما شقيقان "محمود محمد قطب" و"أيمن محمد قطب" وتم نقل الجثث إلى مستشفى التأمين الصحى بالعاشر من رمضان.

تم تحرير المحضر رقم 3827 إدارى قسم أول العاشر من رمضان.



















