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صور.. مستشفى زفتى العام توزع الورود على المواطنين خلال فحصهم بحملة 100 مليون صحه

الأحد، 03 مارس 2019 03:59 م
صور.. مستشفى زفتى العام توزع الورود على المواطنين خلال فحصهم بحملة 100 مليون صحه توزيع الورود على المواطنين أثناء الكشف بحملة 100 مليون صحة بالغربية
الغربيه - محمد طارق
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فى لافته تعد الأبرز من نوعها داخل مستشفيات محافظة الغربيه، قامت إدارة مستشفى زفتى العام بشراء وتوزيع ما يقرب من 500 وردة على المواطنيين فى نقاط الفحص داخل المستشفى ، وقام بتوزيعهم محمد مجدى مدير أمن المستشفى فى جو ملئ بالسعاده بين المواطنين المقبلين على الفحص .

وقال محمد مجدى مدير أمن مستشفى زفتى العام، فى تصريح خاص لـ " اليوم السابع" أن تلك المبادره لتشجيع المواطنين على النزول لنقاط الفحص وخلق روح من السعاده والالفه بينهم ، مشيرا إلى أن المستشفى تسخر جميع إمكانياتها لنجاح مبادرة 100 مليون صحه 

كما شهدت نقاط الفحص بحملة 100 مليون صحه فى مرحلتها الثالثه التى أطلقت اول امس بمحافظة الغربيه ، اقبالا متزايدا منذ الساعات الأولى فى صباح اليوم من المواطنين للكشف عن فيروس سى وفحصهم من الأمراض الساريه " الضغط ، السكر ، السمنه ، القلب

الجدير بالذكر أن المبادره تستهدف المسح الطبى لـ 3376735 مواطن لاكتشاف المصابين بفيروس سى والأمراض الغير سارية كالسكر وارتفاع ضغط الدم والسمنة داخل 366 مقر بدلاً من 301 مقر وتزويدهم بكافة خدمات الاتصالات والانترنت، ويقوم بتنفيذها 1081 فرقة طبية ثابتة ومتحركة يعملوا على فترتين " الفترة الأولى من 9 صباحاً وحتى 3 مساءً والفترة الثانية من 3 مساءً وحتى 9 مساءً

 


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