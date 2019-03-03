صور... مساعدو وزير الداخلية ينتقلون لموقع سقوط كوبرى مشاة إسكندرية الزراعى

كتب عبد الرحمن سيد

انتقل اللواء علاء الدجوى مساعد الوزير للشرطة المتخصصة، واللواء عصام شادى مساعد الوزير للمرور لموقع سقوط كوبرى مشاه بطريق إسكندرية الزراعى، ويشرفان حاليا على تواجد الخدمات المرورية بالطريق الزراعى، مع توجية قائدى السيارات للطرق البديلة لحين رفع ركام الكوبرى من المكان.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور ، بلاغا من الخدمات المعينة بطريق إسكندرية الزراعى أمام مدينة طوخ بسقوط كوبرى مشاة و على الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات .