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صور .. محافظ البحر الأحمر: هناك صفحات على مواقع التواصل الاجتماعى تديرها شياطين الأنس

الأحد، 03 مارس 2019 12:41 م
صور .. محافظ البحر الأحمر: هناك صفحات على مواقع التواصل الاجتماعى تديرها شياطين الأنس محافظ البحر الأحمر بمؤتمر الشباب
البحر الأحمر - عماد عرفة
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قال اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، أن هناك صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، تديرها شياطين الأنس، بهدف توصيل معلومات خاطئة للمواطنين، وخاصة معلومات حول المشروعات الكبرى فى الدولة .

وأضاف محافظ البحر الأحمر، خلال مؤتمر الشباب بقصر ثقافة الغردقة ظهر اليوم لعرض مشروعات المحافظة، أن من كان له أى استفسار بشأن المشروعات فى المحافظة يمكن الإطلاع على حقيقة تلك المشروعات وإمكانياتها من الصفحات الرسمية للمحافظة وصفحات المدن المختلفة.

كما دعا المحافظ المواطنين بأرسال مقترحاتهم واستفسارات من خلال مشاركتهم عبر الصفحة الرسمية للمحافظة، مؤكدا أن الصفحة الرسمية للمحافظة تبث بـ 6 لغات لمساعدة السياح فى المحافظة، مؤكدا على أن أكبر تفاعل يتم من خلال الصفحة، من حيث تلقى الشكاوى من الأجانب وليس المصريين .

واستمع حضور المؤتمر من كمال سليمان، مدير عام التخطيط بالبحر الأحمر عن تكلفة المشروعات بمدن محافظة البحر الأحمر منذ عام 2014 حتى 2019، من بينها الإسكان، والمياه والمشروعات القومية .

حضر فاعليات المؤتمر اللواء حمدى بخيت الخبير الاستراتيجي، واللواء عبد الفتاح تمام سكرتير عام المحافظة، واللواء ياسر شعبان رئيس مدينة رأس غارب وعدد من التنفيذين وشباب المدن المختلفة.

مؤتمر الشباب بقصر ثقافة الغردقة (1)
مؤتمر الشباب بقصر ثقافة الغردقة 

 

مؤتمر الشباب بقصر ثقافة الغردقة (2)
مؤتمر الشباب بقصر ثقافة الغردقة

 

مؤتمر الشباب بقصر ثقافة الغردقة (3)
مؤتمر الشباب بقصر ثقافة الغردقة

 

مؤتمر الشباب بقصر ثقافة الغردقة (4)
مؤتمر الشباب بقصر ثقافة الغردقة 

 

مؤتمر الشباب بقصر ثقافة الغردقة (5)
مؤتمر الشباب بقصر ثقافة الغردقة

 


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