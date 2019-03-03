صور.. محافظ الأقصر يتابع العمل فى محطة المعالجة بالمدامود بحرى ونسب التنفيذ

تفقد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، سير العمل فى محطة المعالجة الرئيسية بالمدامود بحرى لمتابعة سير العمل، مشيدًا بالأعمال التى تم إنجازها فى 3 أشهر منذ بدء الأعمال بمحطة المعالجة الرئيسية بالمدامود، وكذلك المرور على طريق السوفيتيل وأصدر توجيهاته ببدء العمل فى الطريق وحل مشاكل الملاك.

ورافق محافظ الأقصر خلال جولاته كل من عبد المحسن ربيع رئيس مدينة الزينية، والمهندس التنفيذى عبد الله دردير من الهيئة القومية للصرف الصحى بالأقصر، والمهندس أسعد مصطفى مدير النقل والمواصلات بالأقصر، والعميد صلاح المندوه المتحدث الإعلامى للمحافظة، وسكرتير عام مدينة الزينية أحمد أبو عيش.

وقال المهندس عبد الله بكرى مهندس الهيئة القومية لمشروعات محافظة الأقصر والمشرف على المشروع، أنه تم البدء فى تنفيذ الأعمال بمحطة المعالجه فى 15 نوفمبر 2018، وأن الأعمال تسير على قدم وساق لإنهاء الأعمال المدنية فى 30 يونيو 2019، ومن المخطط بدء التشغيل التجريبى لمحطة المعالجة فى 30 ديسمبر 2019، موضحًا أنه يتم بذل مجهودات فائقة لخدمة المناطق المحرومة بمدينة الزينية مثل نجع الحمادين ونجوع الزينية بحرى ونجوع الكرنك ونجع الشيخ بخيت بالعشى ونجوع المدامود قبلى ونجع جاد الكريم.

وأوضح عبد الله بكرى، أن مشروع صرف صحى الزينية يقوم بخدمة سبع قرى وتخدم ما يزيد عن 100 ألف فرد بمركز ومدينه الزينية، حيث تم توقيع بروتوكول تنفيذ محطة المعالجة و4 محطات رفع لخدمة قرى المدامود والعشى فى يوليو 2017، ومحطة المعالجة بطاقة 22 / 33 ألف متر مكعب، ووصلت نسبة التنفيذ بمحطة المعالجة فى الوقت الحالى إلى 60 % وجارى العمل والانتهاء فى الموعد المقرر.

ومن الجدير بالذكر أن محافظة الأقصر وقعت اتفاقية مع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى لاستكمال مشروع الصرف الصحى بمركز ومدينة الزينية، وذلك ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر .