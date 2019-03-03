صور .. عروسان يشاركان فى حملة 100 مليون صحة بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

فوجئ الفريق الطبى المسؤل عن حملة 100مليون صحة بالوحدة الصحية لمركز صان الحجر بالشرقية ، بوجود عروسان وسط المواطنين لإجراء الفحوصات الطبية ، الخاصة بفيروس سى ، ولأمراض غير السارية .

وقال العروسان سهيلة عمار، إنهم حرصوا علي المشاركة في الحملة لتشجيع المواطنين و المعازيم على المشاركة فى الحملة للاطمنئان علي صحتهم ، معربين عن شكرهم للرئيس السيسي ، لإطلاق هذه الحملة . د

كانت حملة 100 مليون صحة للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية " ضغط – سكر – سمنه "، الجمعة الماضية ، حيث تم فحص أكثر من 300 الف مواطن .

وأكد الدكتورهشام مسعود، وكيل وزارة الصحة ، أنه تم تجهيز 341 منشأة طبية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة لإجراء المسح الطبى على 4 ملايين و259 ألف و 931 مواطن، مشيرا الى أنه تم تكليف 1365 فرقة منها 682 فرقه ثابتة و 683 فرقة متحركة وتتكون من طبيب وممرض وفني معمل ومدخل بيانات لإستقبال المواطنين من الجنسين بداية من سن 18 عاماً لتسجيل بياناتهم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم .