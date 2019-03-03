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صور .. عروسان يشاركان فى حملة 100 مليون صحة بالشرقية

الأحد، 03 مارس 2019 09:45 م
صور .. عروسان يشاركان فى حملة 100 مليون صحة بالشرقية
الشرقية - إيمان مهنى
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فوجئ الفريق الطبى المسؤل عن حملة 100مليون صحة بالوحدة الصحية لمركز صان الحجر بالشرقية ، بوجود عروسان وسط المواطنين لإجراء الفحوصات الطبية ، الخاصة بفيروس سى ، ولأمراض غير السارية . 
 
وقال العروسان سهيلة عمار، إنهم  حرصوا علي المشاركة في الحملة لتشجيع المواطنين و المعازيم على المشاركة فى الحملة للاطمنئان علي صحتهم ، معربين عن شكرهم للرئيس السيسي ، لإطلاق هذه الحملة . د
 
كانت حملة 100 مليون صحة  للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية " ضغط – سكر – سمنه "، الجمعة الماضية ، حيث تم فحص أكثر من 300 الف مواطن .
 
وأكد الدكتورهشام مسعود، وكيل وزارة الصحة ، أنه تم تجهيز  341 منشأة طبية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة لإجراء المسح الطبى على 4 ملايين و259 ألف و 931 مواطن، مشيرا الى أنه  تم تكليف  1365 فرقة منها 682 فرقه ثابتة و 683 فرقة متحركة وتتكون من طبيب وممرض وفني معمل ومدخل بيانات لإستقبال المواطنين من الجنسين بداية من سن 18 عاماً لتسجيل بياناتهم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم .
 
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