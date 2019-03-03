صور.. سقوط عاطلين لتزويرهما مستندات وأوراق لتسهيل استخراج الرخص فى الجيزة

كتب عبد الرحمن سيد

تمكنت إدارة البحث الجنائى، برئاسة اللواء هشام عامر مدير إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة للمرور، من ضبط عاطلين يقومان بتزوير أوراق التراخيص ويتخذنان من منزلهما مقرا لمزاولة النشاط الإجرامى و حرر محضر بالواقعة.



اوراق مزورة

و نجح رجال البحث الجنائى، من ضبط "محمد.ع.م" 44 سنة عاطل و "يحيى.ه.ك" 60 سنة عاطل ومقيمان فى البراجيل بالجيزة، ويتخذان من منزلهما مقرا لمزاولة نشاطهما الإجرامى، وبتفتيش محل سكن المتهمان عثر على عشرات من الأختام المزورة المنسوبة لجهات حكومية، وطوابع بريد و ايصالات إدارات المرور باختام ممهورة، واكلاشيهات وتصريحات مزورة ونماذج و تصريحات سرفيس منسوبة للمحافظة، وخالية من البيانات ومستخرجات خالية من البيانات و توكيلات مزورة، وشهادات طبيبة غير معتمدة لتسهيل إجراءات التراخيص، وأمر اللواءعصام شادي مدير الادارة العامة للمرور، بعرض المتهم والمضبوطات علي النيابة العامة المختصة لاتخاذ اللازم قانونا.



المتهمين بقضية التزوير



تأتى تلك الإجراءات فى اطار توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بضبط كل ما يخل بالأمن العام وضبط التشكيلات العصابية، تحت اشراف اللواء علاء الدجوى مساعد الوزير للشرطة المتخصصة، باستمرار متابعة العناصر التي تقوم باصطناع وتزوير المستندات والمحررات الرسمية.