صور.. سامح شكرى يلتقى وزيرة خارجية كينيا ويعقدان جلسات مباحثات

كتب محمد عبد العظيم

التقى سامح شكرى وزير الخارجية، اليوم الأحد، وزيرة خارجية كينيا مونيكا جوما، المبعوث الخاص للرئيس الكينى، حيث ناقشا القضايا والموضوعات الإقليمية محل الاهتمام المشترك

نشر المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، صور اللقاء، معلقا: "العمل على تناول العلاقات الثنائية والتنسيق تجاه القضايا المختلفة في ظل رئاسة مصر للاتحاد الافريقى".



سامح شكرى مع وزيرة خارجية كينيا



جلسات مباحثات تجمع بين سامح شكرى ووزيرة خارجية كينيا



لقاء سامح شكرى ووزيرة خارجية كينيا فى إطار رئاسة مصر الاتحاد الافريقى

وكان سامح شكرى قد شارك يوم الخميس، فى أعمال المؤتمر الدولى لدعم الاقتصاد الأردنى، والذى عقد فى لندن وشارك فيه العاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى.