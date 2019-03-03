صور.. بوتين يشارك فى تتويج الفائزين فى مسابقة التزلج الجامعية

كتب - بيشوى رمزى تصوير - رويترز

شهد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، مراسم تتويج الفائزين فى مسابقة التزلج، فى إطار مسابقة الشتاء للجامعات الروسية.



الرئيس الروسى على منصة التتويج

ويأتى حضور الرئيس الروسى للحدث فى إطار اهتمامه بالرياضة بشكل عام، حيث يحرص على تقديم الدعم لكافة الفاعليات الرياضية التى تقام فى بلاده سواء كانت دولية أو محلية، وذلك لتقديم وجها مختلفا لموسكو على الساحة الدولية.



الرئيس الروسى مع مدرب الفريق الفائز

فقد سبق للرئيس بوتين حضور تدريبات رياضية، بل والمشاركة بنفسه فى تدريب لرياضة الجودو أثناء تواجده فى منتجع سوتشى قبل أسابيع، كما أنه حرص كذلك على تقديم الدعم لمونديال 2018، والذى استضافته روسيا فى العام الماضى.



الرئيس الروسى يشارك فى تتويج الفائزين



الرئيس الروسى يلتقط صورة تذكارية مع عدد من اللاعبين



بوتين على مقاعد الجماهير



بوتين فى صورة جماعية مع الفائزين



بوتين يتابع أحد السباقات



بوتين يتحدث إلى الفائزين



بوتين يتوج أحد الفائزين



بوتين يستمع لعدد من الحضور أثناء متابعة السباق



بوتين يصفق لتحية الفائزين



بوتين يصفق للمشاركين أثناء متابعة المسابقات



بوتين يقف على منصة التتويج أثناء عزف السلام الوطنى الروسى



بوتين يلتقى الفائزين



بوتين يلوح للحضور المرحبين بوجوده



بوتين يلوح للحضور