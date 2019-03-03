video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 03 مارس 2019 01:00 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

صور.. بوتين يشارك فى تتويج الفائزين فى مسابقة التزلج الجامعية

الأحد، 03 مارس 2019 11:37 ص
صور.. بوتين يشارك فى تتويج الفائزين فى مسابقة التزلج الجامعية بوتين
كتب - بيشوى رمزى تصوير - رويترز
إضافة تعليق

شهد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، مراسم تتويج الفائزين فى مسابقة التزلج، فى إطار مسابقة الشتاء للجامعات الروسية.

الرئيس الروسى على منصة التتويج
الرئيس الروسى على منصة التتويج

ويأتى حضور الرئيس الروسى للحدث فى إطار اهتمامه بالرياضة بشكل عام، حيث يحرص على تقديم الدعم لكافة الفاعليات الرياضية التى تقام فى بلاده سواء كانت دولية أو محلية، وذلك لتقديم وجها مختلفا لموسكو على الساحة الدولية.

الرئيس الروسى مع مدرب الفريق الفائز
الرئيس الروسى مع مدرب الفريق الفائز

 

فقد سبق للرئيس بوتين حضور تدريبات رياضية، بل والمشاركة بنفسه فى تدريب لرياضة الجودو أثناء تواجده فى منتجع سوتشى قبل أسابيع، كما أنه حرص كذلك على تقديم الدعم لمونديال 2018، والذى استضافته روسيا فى العام الماضى.

الرئيس الروسى يشارك فى تتويج الفائزين
الرئيس الروسى يشارك فى تتويج الفائزين
الرئيس الروسى يلتقط صورة تذكارية مع عدد من اللاعبين
الرئيس الروسى يلتقط صورة تذكارية مع عدد من اللاعبين
بوتين على مقاعد الجماهير
بوتين على مقاعد الجماهير
بوتين فى صورة جماعية مع الفائزين
بوتين فى صورة جماعية مع الفائزين
بوتين يتابع أحد السباقات
بوتين يتابع أحد السباقات
بوتين يتحدث إلى الفائزين
بوتين يتحدث إلى الفائزين
بوتين يتوج أحد الفائزين
بوتين يتوج أحد الفائزين
بوتين يستمع لعدد من الحضور أثناء متابعة السباق
بوتين يستمع لعدد من الحضور أثناء متابعة السباق
بوتين يصفق لتحية الفائزين
بوتين يصفق لتحية الفائزين
بوتين يصفق للمشاركين أثناء متابعة المسابقات
بوتين يصفق للمشاركين أثناء متابعة المسابقات
بوتين يقف على منصة التتويج أثناء عزف السلام الوطنى الروسى
بوتين يقف على منصة التتويج أثناء عزف السلام الوطنى الروسى
بوتين يلتقى الفائزين
بوتين يلتقى الفائزين
بوتين يلوح للحضور المرحبين بوجوده
بوتين يلوح للحضور المرحبين بوجوده
بوتين يلوح للحضور
بوتين يلوح للحضور
بوتين يهنئ أحد الفائزين
بوتين يهنئ أحد الفائزين

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

بوتين يأمل فى تسوية الأزمة بين الهند وباكستان بأسرع وقت

بوتين: توجد خطة لإنشاء مجموعة دولية تتولى مهمة الاستقرار فى سوريا

روسيا

فلاديمير بوتين

مسابقة تزلج

سوتشى

الجودو

أخبار العالم

أخبار العالم الآن




لا تفوتك
التعليم توضح آلية وموعد اختبار المتقدمين لمسابقة العقود المؤقتة للمعلمين

التعليم توضح آلية وموعد اختبار المتقدمين لمسابقة العقود المؤقتة للمعلمين

تجديد حبس 6 متهمين بحادث قطار محطة مصر 15 يوما

تجديد حبس 6 متهمين بحادث قطار محطة مصر 15 يوما

تحدى الربع قرن فن.. ليلى علوى من "يا مهلبية يا" لـ"الوجه الحسن"

تحدى الربع قرن فن.. ليلى علوى من "يا مهلبية يا" لـ"الوجه الحسن"

بعد الحوت الأزرق ومريم.. MOMO وpubg تثير الرعب والجدل.. دار الإفتاء تحذر من مومو وتطالب بتجريمها.. مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية: تحرض على إزهاق الروح والقتل.. والطفولة والأمومة": تهدد حياة الأطفال

بعد الحوت الأزرق ومريم.. MOMO وpubg تثير الرعب والجدل.. دار الإفتاء تحذر من مومو وتطالب بتجريمها.. مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية: تحرض على إزهاق الروح والقتل.. والطفولة والأمومة": تهدد حياة الأطفال

السوشيال ميديا أرض الزيف والتضليل.. أهل الشر يستخدمونها فى قلب الحقائق ونشر المعلومات الكاذبة.. والشائعات أكثر انتشارا على "فيس بوك" و"تويتر".. ومطالبات بمواجهة المروجين للأكاذيب

السوشيال ميديا أرض الزيف والتضليل.. أهل الشر يستخدمونها فى قلب الحقائق ونشر المعلومات الكاذبة.. والشائعات أكثر انتشارا على "فيس بوك" و"تويتر".. ومطالبات بمواجهة المروجين للأكاذيب

الأهلي يضاعف عقوبة الخروج عن النص بسبب السوشيال ميديا

الأهلي يضاعف عقوبة الخروج عن النص بسبب السوشيال ميديا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة