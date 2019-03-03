صور.. بدء دورة العلوم الشرعية لـ36 متدرب من أئمة ليبيا بمنظمة خريجى الأزهر

كتب لؤى على

أكد الدكتور محمد عبدالفضيل القوصى، عضو هيئة كبار العلماء، نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة العالمية لخريجى الأزهر أن الإسلام ما انتشر إلا بالدعوة الخالصة لله، بالعقلية الإسلامية السمحة الخالية من الشدة والغلظة والعنف ، عكس مانجده في عصرنا الحالى الذي يموج بتيارات مابين الإلحاد والتطرف والجهاد الداعشي التى تقف حاجزاً ضد انتشار الإسلام بل وتعاديه .

جاء ذلك خلال استقباله لـ 36 متدرباً من الأئمة الليبين الذين يتلقون دورتهم التدريبية في العلوم الشرعية بالمنظمة العالمية لخريجى الأزهر والتى تبدأ اليوم وتستمر لمنتصف شهر مارس الجارى .

ووجه كلمة ترحيبية للمتدربين متمنياً منهم المثابرة على طلب العلم الأزهرى فهو السلاح الذي نواجه به تلك التيارات المتشددة ونجابه به الشُبه التى أصبحت تلاحق عصرنا اليوم، وطالبهم بأن يرسخوا فى أذهان الشباب ضرورة التوفيق بين الأصالة والتجديد ، والتأكيد على حفظ القرآن الكريم بالنسبة للصغار .

يحاضر بتلك الدورة الشيخ صالح عباس – وكيل الأزهر عن "المواريث" ، د. شوقى علام – مفتى الجمهورية عن "مفهوم التعايش"، د. ابراهيم الهدهد رئيس جامعة الأزهر سابقا – المستشار العلمى للمنظمة عن "الاعجاز البلاغى" ، د. عبدالفتاح العوارى – عميد كلية أصول الدين بجامعة الأزهر عن "آيات أخطأ في فهمها المتطرفون" ، د. محمد عوض عن "التفسير والعقيدة" .

جدير بالذكر أن هذه الدورة تأتى فى إطار تحقيق أهداف المنظمة فى تخريج أئمة ودعاة مؤهلين وفقاً للمناهج الحديثة، والعمل على ترقية أدائهم ، وتنمية وعيهم الثقافى ، ليتمكنوا من مواجهة مناهج الغلو والتطرف وينشروا منهج الإسلام الوسطى في بلادهم عند رجوعهم إليها.