video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 03 مارس 2019 05:03 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

صور.. بدء دورة العلوم الشرعية لـ36 متدرب من أئمة ليبيا بمنظمة خريجى الأزهر

الأحد، 03 مارس 2019 04:19 م
صور.. بدء دورة العلوم الشرعية لـ36 متدرب من أئمة ليبيا بمنظمة خريجى الأزهر المشاركون فى دورة العلوم الشرعية من أئمة ليبيا بمنظمة خريجى الأزهر
كتب لؤى على
إضافة تعليق

أكد الدكتور محمد عبدالفضيل القوصى، عضو هيئة كبار العلماء، نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة العالمية لخريجى الأزهر أن الإسلام ما انتشر إلا بالدعوة الخالصة لله، بالعقلية الإسلامية السمحة الخالية من الشدة والغلظة والعنف ، عكس مانجده في عصرنا الحالى الذي يموج بتيارات مابين الإلحاد والتطرف والجهاد الداعشي التى تقف حاجزاً ضد انتشار الإسلام بل وتعاديه .

جاء ذلك خلال استقباله لـ 36 متدرباً من  الأئمة الليبين الذين يتلقون دورتهم التدريبية في العلوم الشرعية بالمنظمة العالمية لخريجى الأزهر والتى تبدأ اليوم وتستمر لمنتصف شهر مارس الجارى .

ووجه  كلمة ترحيبية للمتدربين متمنياً منهم المثابرة على طلب العلم الأزهرى فهو السلاح الذي نواجه به تلك التيارات المتشددة ونجابه به الشُبه التى أصبحت تلاحق عصرنا اليوم، وطالبهم بأن يرسخوا فى أذهان الشباب ضرورة التوفيق بين الأصالة والتجديد ، والتأكيد على حفظ القرآن الكريم بالنسبة للصغار .

يحاضر بتلك الدورة الشيخ صالح عباس – وكيل الأزهر عن "المواريث" ، د. شوقى علام – مفتى الجمهورية  عن "مفهوم التعايش"، د. ابراهيم الهدهد رئيس جامعة الأزهر سابقا – المستشار العلمى للمنظمة عن "الاعجاز البلاغى" ، د. عبدالفتاح العوارى – عميد كلية أصول الدين بجامعة الأزهر عن "آيات أخطأ في فهمها المتطرفون" ، د. محمد عوض عن "التفسير والعقيدة" . 

جدير بالذكر أن هذه الدورة تأتى فى إطار  تحقيق أهداف المنظمة فى تخريج أئمة ودعاة مؤهلين وفقاً للمناهج الحديثة، والعمل على ترقية أدائهم ، وتنمية وعيهم الثقافى ، ليتمكنوا من مواجهة مناهج الغلو والتطرف وينشروا منهج الإسلام الوسطى في بلادهم عند رجوعهم إليها.

DSC_1483
 

 

DSC_1499
 

 

DSC_1509
 

 

DSC_1520
 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فروع منظمة خريجى الأزهر حول العالم تنتفض لفضح أكاذيب الجماعة الإرهابية بكل اللغات

منظمة خريجى الأزهر تدين الهجوم الإرهابى لحركة الشباب على قاعدة عسكرية بالصومال

منظمة خريجى الأزهر تحتضن لقاء السلام بين الأزهر والفرنسيسكان

ليبيا

الازهر الشريف

جامعة الازهر

منظمة خريجى الازهر




لا تفوتك
التعليم تعلن حاجتها لمعلمين بمدارس المتفوقين وتفتح باب التقدم حتى 21 مارس

التعليم تعلن حاجتها لمعلمين بمدارس المتفوقين وتفتح باب التقدم حتى 21 مارس

تعرف على آليات تنفيذ المرحلة الثالثة لمبادرة 100 مليون صحة فى 7 محافظات

تعرف على آليات تنفيذ المرحلة الثالثة لمبادرة 100 مليون صحة فى 7 محافظات

"القرد لسه بيتنطط ولا بطل تنطيط".. مش بس الفئران.. 50 مليون حيوان يخضع للتجارب فى الأبحاث العلمية سنويا.. القردة والكلاب والضفادع أشهرها.. وبنكرياس الكلاب ساعد فى اكتشاف الأنسولين لعلاج مرضى السكر

"القرد لسه بيتنطط ولا بطل تنطيط".. مش بس الفئران.. 50 مليون حيوان يخضع للتجارب فى الأبحاث العلمية سنويا.. القردة والكلاب والضفادع أشهرها.. وبنكرياس الكلاب ساعد فى اكتشاف الأنسولين لعلاج مرضى السكر

الصحافة فى تركيا جريمة.. أردوغان يحبس صحفيا فضح فساد حكومته بتهم الانتماء لتنظيم إرهابى.. تقارير: سجون الديكتاتور تضم أكثر من نصف الصحفيين المعتقلين حول العالم.. و175كاتبا بالسجون وإغلاق أكثر من 100منصة إعلامية

الصحافة فى تركيا جريمة.. أردوغان يحبس صحفيا فضح فساد حكومته بتهم الانتماء لتنظيم إرهابى.. تقارير: سجون الديكتاتور تضم أكثر من نصف الصحفيين المعتقلين حول العالم.. و175كاتبا بالسجون وإغلاق أكثر من 100منصة إعلامية

كيف تتخلص من ألم أعلى الظهر ؟

كيف تتخلص من ألم أعلى الظهر ؟

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة