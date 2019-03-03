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صور.. انقلاب سيارة نقل محملة "بالخردة" على طريق بورسعيد - الإسماعيلية

الأحد، 03 مارس 2019 01:42 م
صور.. انقلاب سيارة نقل محملة "بالخردة" على طريق بورسعيد - الإسماعيلية انقلاب سيارة الخردة بطريق بورسعيد الإسماعيلية
الإسماعيلية - صبرى غانم
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انقلبت سيارة نقل محملة بالخردة قادمة من بورسعيد على طريق بورسعيد - الإسماعيلية، مما أدى إلى توقف جزئى للطريق.

تلقى اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية، إخطاراً من شرطة النجدة، يفيد بانقلاب سيارة نقل محملة بـ "حديد خردة" قادمة من بورسعيد، وفى طريقها للقاهرة على طريق بورسعيد /الإسماعيلية بدائرة قسم ثان الإسماعيلية .

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف والأجهزة التنفيذية إلى مكان الحادث، حيث أشرف على رفع السيارة والخردة اللواء سامى علام السكرتير العام المساعد لمحافظة الاسماعيلية

كما انتقل العميد حمدى عبدالنبى مدير مرور الإسماعيلية، وضباط المرور إلى مكان الحادث لتسيير الحركة المرورية على الطريق عقب توقفها جزئيا، تم نقل سائق السيارة المصاب لمستشفى الإسماعيلية العام.

سيارة الخردة المنقلبة على طريق بورسعيد الاسماعيلية (1)
سيارة الخردة المنقلبة على طريق بورسعيد الاسماعيلية

 

سيارة الخردة المنقلبة على طريق بورسعيد الاسماعيلية (2)
سيارة الخردة المنقلبة على طريق بورسعيد الاسماعيلية

 

سيارة الخردة المنقلبة على طريق بورسعيد الاسماعيلية (4)
سيارة الخردة المنقلبة على طريق بورسعيد الاسماعيلية 

 

سيارة الخردة المنقلبة على طريق بورسعيد الاسماعيلية (5)
سيارة الخردة المنقلبة على طريق بورسعيد الاسماعيلية

 

سيارة الخردة المنقلبة على طريق بورسعيد الاسماعيلية (6)
سيارة الخردة المنقلبة على طريق بورسعيد الاسماعيلية

 

سيارة الخردة المنقلبة على طريق بورسعيد الاسماعيلية (7)
سيارة الخردة المنقلبة على طريق بورسعيد الاسماعيلية

 

سيارة الخردة المنقلبة على طريق بورسعيد الاسماعيلية (8)
سيارة الخردة المنقلبة على طريق بورسعيد الاسماعيلية

 

سيارة الخردة المنقلبة على طريق بورسعيد الاسماعيلية (9)
سيارة الخردة المنقلبة على طريق بورسعيد الاسماعيلية

 


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