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صور.. الكلاب تخطف الأنظار فى مهرجان بالبرازيل

الأحد، 03 مارس 2019 04:08 م
صور.. الكلاب تخطف الأنظار فى مهرجان بالبرازيل أحد الكلاب المشاركة بالمهرجان
رويترز
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تبارى محبو الكلاب فى استعراض حيواناتهم الأليفة خلال مهرجان سنوى للكلاب أُقيم فى شوارع مدينة ريو دى جانيرو أمس السبت.

أحد الكلاب المشاركة بالمهرجان
أحد الكلاب المشاركة بالمهرجان

ويجتذب المهرجان السنوى الكلاب من مختلف الأنواع والأحجام ويزينها أصحابها بملابس متعددة الأشكال والألوان. ويحمل المهرجان اسم بلوكاو، وهى كلمة مركبة باللغة البرتغالية تعنى مهرجان الكلاب.

أحد الكلاب
أحد الكلاب

 

ويحظى المهرجان بشعبية بين كثير من سكان منطقة بارا دا تيجوكا فى غرب ريو، وهو جزء من كرنفال سنوى له شهرة عالمية. ومن المتوقع أن يتوجه أكثر من 6 ملايين شخص إلى شوارع ريو للمشاركة فى مئات الاحتفالات الكرنفالية.

أسرة برازيلية تحتفى بكلبها فى المهرجان
أسرة برازيلية تحتفى بكلبها فى المهرجان
سيدة تحمل كلبها أثناء متابعة المهرجان
سيدة تحمل كلبها أثناء متابعة المهرجان
سيدة تزين كلبها على طريقتها الخاصة
سيدة تزين كلبها على طريقتها الخاصة
سيدة تستعرض كلابها
سيدة تستعرض كلابها
فتاة سعيدة بكلبها أثناء المهرجان
فتاة سعيدة بكلبها أثناء المهرجان
كلب فى المهرجان
كلب فى المهرجان
كلب مشارك بالمهرجان
كلب مشارك بالمهرجان
كلب مع صاحبته
كلب مع صاحبته
كلب يرتدى قناع
كلب يرتدى قناع
كلب يرتدى ملابس للزينة للمشاركة بالمهرجان
كلب يرتدى ملابس للزينة للمشاركة بالمهرجان
كلب يشارك بالمهرجان
كلب يشارك بالمهرجان
كلب يشارك فى المهرجان
كلب يشارك فى المهرجان

 


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