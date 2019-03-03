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صور.. السماح لرئيس البرازيل الأسبق مغادرة السجن مؤقتًا لحضور جنازة حفيده

الأحد، 03 مارس 2019 01:04 ص
صور.. السماح لرئيس البرازيل الأسبق مغادرة السجن مؤقتًا لحضور جنازة حفيده لولا دا سيلفا يغادر السجن لحضور جنازة حفيده
برازيليا /أ ش أ/ _ تصوير رويترز
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أطلقت السلطات البرازيلية، بصورة مؤقته سراح رئيس البلاد الأسبق، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، للتمكن من حضور جنازة حفيده (البالغ من العمر سبعة أعوام) جنوب شرقى البلاد.

وذكرت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية، السبت، أن لولا دا سيلفا قد غادر السجن الواقع بمدينة كوريتيبا بولاية بارانا جنوبى البلاد ثم سافر بالطائرة إلى مدينة ساو باولو ثم انتقل بمروحية إلى مدينة ساو برناردو دو كامبو التى يقام بها جنازة الحفيد، آرثر ساندرو لويز لولا دا سيلفا، الذى توفى أمس الجمعة إثر إصابته بالتهاب السحايا.

فيما لفتت الشبكة الأمريكية إلى أن محكمة برازيلية لم تسمح للرئيس السابق بمغادرته السجن لحضور جنازة شقيقه الذى توفى فى شهر يناير الماضي، مشيرة إلى أنها تعد المرة الأولى لولا دا سيلفا التى يغادر فيها السجن بصورة مؤقته منذ أن أُحتجز فيه خلال شهر أبريل الماضى ليقضى عقوبة مدتها 12 عامًا على خلفية اتهامه فى قضايا تتعلق بالفساد وغسل الأموال.

لولا دا سيلفا يغادر السجن لحضور جنازة حفيده (1)
لولا دا سيلفا يغادر السجن لحضور جنازة حفيده

 

لولا دا سيلفا يغادر السجن لحضور جنازة حفيده (2)
لولا دا سيلفا يغادر السجن لحضور جنازة حفيده 
لولا دا سيلفا يغادر السجن لحضور جنازة حفيده (3)
لولا دا سيلفا يغادر السجن لحضور جنازة حفيده

 

لولا دا سيلفا يغادر السجن لحضور جنازة حفيده (4)
لولا دا سيلفا يغادر السجن لحضور جنازة حفيده

 

لولا دا سيلفا يغادر السجن لحضور جنازة حفيده (5)
لولا دا سيلفا يغادر السجن لحضور جنازة حفيده 

 

لولا دا سيلفا يغادر السجن لحضور جنازة حفيده (6)
لولا دا سيلفا يغادر السجن لحضور جنازة حفيده

 

لولا دا سيلفا يغادر السجن لحضور جنازة حفيده (7)
لولا دا سيلفا يغادر السجن لحضور جنازة حفيده

 

لولا دا سيلفا يغادر السجن لحضور جنازة حفيده (8)
لولا دا سيلفا يغادر السجن لحضور جنازة حفيده

 

لولا دا سيلفا يغادر السجن لحضور جنازة حفيده (9)
لولا دا سيلفا يغادر السجن لحضور جنازة حفيده

 

لولا دا سيلفا يغادر السجن لحضور جنازة حفيده (10)
لولا دا سيلفا يغادر السجن لحضور جنازة حفيده 

 


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