صور.. إحباط تهريب طن بانجو عبر قناة السويس

فى ضربات أمنية ناجحة تم ضبط عناصر تشكيل العصابى وبحوزتهم أكثر من طن من مخدر البانجو أثناء تهريبها من شرق القناة إلى غربها.

جاء ذلك فى إطار جهود الأجهزة الأمنية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيم جرائم الاتجار فى المواد المخدرة وملاحقة العناصر الإجرامية القائمة على نقلها وتهريبها وترويجها وإجهاض مخططاتهم، وتشديد الرقابة على منافذ تهريبها .

وتابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات عناصر تشكيلًا عصابيًا اعتزموا تهريب شحنة كبيرة من نبات البانجو المخدر مخبأة بمخزن سرى أسفل حمولة أسمنت على متن شاحنات نقل من شرق المجرى الملاحى لقناة السويس إلى الغرب بدائرة قسم شرطة أول الإسماعيلية، وقد أمكن رصدهم والوقوف على مظاهر نشاطهم الإجرامى وهم زعيم التشكيل "نادر . أ " مالك معرض سيارات ولوادر – ومقيم بدائرة قسم شرطة ثانى الإسماعيلية ( سبق اتهامه فى قضية قتل ) و"أحمد . ع . ج " سائق السيارة النقل –ومقيم بدائرة قسم شرطة ثانى المحلة بالغربية ( سبق اتهامه فى قضية سلاح بدون ترخيص ) و"محمد . ك . م" مساعد السائق – ومقيم بدائرة مركز شرطة الصف بالجيزة ( سبق اتهامه فى قضية مشاجرة).

وعقب تقنين الإجراءات واتخاذ كافة التدابير الأمنية اللازمة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسماعيلية تم استهداف عناصر التشكيل وضبطهم جميعًا أثناء تواجدهم بالسيارتين أرقام (156896 نقل الشرقية، ط ص ل 1249 ملاكى خاصة بالأول ) على مقربة من الطريق الدائرى بدائرة قسم شرطة أول الإسماعيلية، حيث أسفر تفتيش السيارة النقل عن ضبط ( 147 لفافة كبيرة الحجم لنبات البانجو المخدر وزنت 522 خمسمائة وإثنان وعشرون كيلو جرام كيلو جرام، مبلغ مالى قدره 6500 جنيه، عدد 4 هواتف محمولة) .

واعترف المتهمون بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار مشاركة فيما بينهم وملكيتهم للمبلغ النقدى والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهم واستخدام السيارتين فى عملية النقل والتهريب والترويج .

واستكمالا لجهود الرصد والتتبع تم ضبط باقى عناصر التشكيل وهما "محمد.م.م، سائق، ومقيم بدائرة مركز شرطة المحلة بالغربية ( سبق اتهامه فى قضية استيلاء ) و"تامر.ع.م، مساعد السائق، ومقيم بدائرة مركز شرطة المحلة بالغربية أثناء استقلالهما سيارة نقل رقم ( د أ ج 8952 ) أمام معدية نمرة 6 بدائرة مركز شرطة القنطرة شرق بالإسماعيلية حيث أسفر تفتيش السيارة النقل عن ضبط ( 170 لفافة كبيرة الحجم لنبات البانجو المخدر وزنت 510 خمسمائة وعشرة كيلو جرام، مبلغ مالى قدره 800 جنيه، عدد 2 هاتف محمول) .

واعترف المتهمان بإحرازهما لها لحساب زعيم التشكيل الأول ووجه اللواءان محمد بركات و دكتور أشرف عبد القادر مساعدا وزير الداخلية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .