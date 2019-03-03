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صور.. إبادة 223 فدانا مزروعة مخدرات وضبط 5 أطنان بانجو جاف بسيناء

الأحد، 03 مارس 2019 11:47 ص
صور.. إبادة 223 فدانا مزروعة مخدرات وضبط 5 أطنان بانجو جاف بسيناء حقل مخدرات
كتب محمود عبد الراضى
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على طريقة فيلم المصلحة، وفى واحدة من أقوى الضربات الأمنية، استهدف قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام ومديرية أمن جنوب سيناء، وبمشاركة والقوات المسلحة عدة مناطق، دائرة مركزى شرطة "أبورديس – كاترين".
 
 
وأسفرت جهودها خلال عشرة أيام عن ضبط 94 قضية زراعات مخدرة، حيث تم إبادة 518 مزرعة لنباتى القنب والخشخاش المخدر، بلغت مساحتهم 223 فدانا و3 قراريط و8 أسهم.
 
 
ونجحت الشرطة فى ضبط كمية من نبات البانجو المخدر الجاف داخل مخازن ملحقة بالزراعات وزنت 5560 كيلو جرام، وكمية من بذور مخدر القنب وزنت  335 كيلو جرام، وكمية من بذور مخدر الخشخاش وزنت 150 كيلو جرام ، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وجارى تكثيف الجهود لتحديد وضبط القائمين على تلك الزراعات واستمرار الحملات.
 
 
جاء ذلك استمراراً للحملات الأمنية المكبرة التى تستهدف إبادة الزراعات المخدرة بمحافظة جنوب سيناء وضبط القائمين على زراعتها.
 
إزالة المخدرات
إزالة المخدرات

إزالة المواد المخدرة
إزالة المواد المخدرة

المضبوطات
المضبوطات

المواد المخدرة
المواد المخدرة

حرق المخدرات
حرق المخدرات

زراعات المخدرات بالصحراء
زراعات المخدرات بالصحراء

زراعات المخدرات
زراعات المخدرات

مزرعة مخدرات
مزرعة مخدرات

 


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