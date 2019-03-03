"صحة القليوبية" تنظم قوافل طبية بالقرى فى شهر مارس.. تعرف عليها

القليوبية - إبراهيم سالم

أكد الدكتور حمدى الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، أن المديرية انتهت من مخطط القوافل الطبية المجانية لقرى محافظة القليوبية الأكثر احتياجا والتى تبعد عن المستشفيات الرئيسية، بشكل منتظم خلال شهر مارس الجارى.

وأوضح "الطباخ" فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن خريطة القوافل الطبية خلال شهر مارس جاءت كالتالى، 2 - 3 مارس بقرية الجبل الأصفر بمدينة الخانكة، و5-6 مارس بقرية عرب الحسانية بمدينة شبين القناطر، و9-10 مارس بقرية البرادعة بمدينة القناطر الخيرية، و12-13 مارس بقرية أكياد دجوى بمدينة طوخ.

وتابع أن المديرية تستكمل خريطة القوافل، حيث يتم تنظيم قافلة يوم 16-17 مارس بقرية برقطا بمدينة كفر شكر، و19-20 مارس بقرية إمياى بمدينة طوخ، و23-24 مارس بقرية خلوة سنهرة بمدينة طوخ، و26-27 مارس بقرية المريج بمدينة شبين القناطر، ويوم 30-31 مارس بقرية عزبة الباجور بمدينة طوخ.

وأضاف أن الهدف من القوافل هو تقديم خدمة طبية وعلاجية مميزة للأهالى غير القادرين على تحمل نفقات العلاج، وتستمر القوافل لمدة يومين بتوقيع الكشف المجانى، وتقديم العلاج بالمجان للمواطنين.