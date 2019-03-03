شعبة الاقتصاد الرقمى: تطوير قاعدة بيانات الغرف التجارية بالمحافظات

كتب إسلام سعيد تصوير عمرو مصطفى

كشف محمد عزام الرئيس التنفيذى لشعبة الاقتصاد الرقمى فى اتحاد الغرف التجارية، أن الشعبة تمكنت من تدريب ألفين شخص من 200 شركة خلال 3 سنوات، لمساندة الشركات، لتحديث منظومتها لتتواكب مع التطورات التى تشهدها الشركات العالمية.

وأعلن عزام خلال ملتقى مصر الرابع للاستثمار المنعقد في القاهرة على مدار يومين، أن اتحاد الغرف التجارية يقوم بتحديث مواقع 27 غرفة تجارية على مستوى المحافظات، لإتاحة كافة معلوماتها عبر الإنترنت، ويتم تنفيذ هذا التطوير، والتحديث بشراكة مع شركة فيزا العالمية وبنوك محلية، ليشمل التحديث قواعد البيانات الخاصة بالغرف.

وقال الرئيس التنفيذي لشعبة الاقتصاد الرقمى فى اتحاد الغرف التجارية، إن 50% من الخدمات المقدمة حول العالم تم رقمنتها لذلك فإن توطين التكنولوجيا الحديثة يرفع قدرات الدول على جذب الشركات الأجنبية المستثمرة.