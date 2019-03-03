video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 03 مارس 2019 01:43 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

شعبة الاقتصاد الرقمى: تطوير قاعدة بيانات الغرف التجارية بالمحافظات

الأحد، 03 مارس 2019 12:06 م
شعبة الاقتصاد الرقمى: تطوير قاعدة بيانات الغرف التجارية بالمحافظات الغرف التجاريه
كتب إسلام سعيد تصوير عمرو مصطفى
إضافة تعليق
كشف محمد عزام الرئيس التنفيذى لشعبة الاقتصاد الرقمى فى اتحاد الغرف التجارية، أن الشعبة تمكنت من تدريب ألفين شخص من 200 شركة خلال 3 سنوات، لمساندة الشركات، لتحديث منظومتها لتتواكب مع التطورات التى تشهدها الشركات العالمية. 
 
 
وأعلن عزام خلال ملتقى مصر الرابع للاستثمار المنعقد في القاهرة على مدار يومين، أن اتحاد الغرف التجارية يقوم بتحديث مواقع 27 غرفة تجارية على مستوى المحافظات، لإتاحة كافة معلوماتها عبر الإنترنت، ويتم تنفيذ هذا التطوير، والتحديث بشراكة مع شركة فيزا العالمية وبنوك محلية، ليشمل التحديث قواعد البيانات الخاصة بالغرف.
 
 
وقال الرئيس التنفيذي لشعبة الاقتصاد الرقمى فى اتحاد الغرف التجارية، إن 50% من الخدمات المقدمة حول العالم تم رقمنتها لذلك فإن توطين التكنولوجيا الحديثة يرفع قدرات الدول على جذب الشركات الأجنبية المستثمرة.
 
 
مؤتمر-الاستثمار-(1)
 
 

مؤتمر-الاستثمار-(2)
 

مؤتمر-الاستثمار-(3)
 

مؤتمر-الاستثمار-(4)
 

مؤتمر-الاستثمار-(5)
 

مؤتمر-الاستثمار-(6)
 

مؤتمر-الاستثمار-(7)
 

مؤتمر-الاستثمار-(8)
 

مؤتمر-الاستثمار-(9)
 

مؤتمر-الاستثمار-(10)
 

مؤتمر-الاستثمار-(11)
 

مؤتمر-الاستثمار-(12)
 

مؤتمر-الاستثمار-(13)
 

مؤتمر-الاستثمار-(14)
 

مؤتمر-الاستثمار-(15)
 

مؤتمر-الاستثمار-(16)
 

مؤتمر-الاستثمار-(17)
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

اتحاد الغرف التجارية: 2.5 مليار دولار الاستثمارات المصرية فى السعودية

اتحاد الغرف التجارية

اخبار الاقتصاد

شعبة الاقتصاد الرقمى




لا تفوتك
التعليم تعلن حاجتها لمعلمين بمدارس المتفوقين وتفتح باب التقدم حتى 21 مارس

التعليم تعلن حاجتها لمعلمين بمدارس المتفوقين وتفتح باب التقدم حتى 21 مارس

تعرف على آليات تنفيذ المرحلة الثالثة لمبادرة 100 مليون صحة فى 7 محافظات

تعرف على آليات تنفيذ المرحلة الثالثة لمبادرة 100 مليون صحة فى 7 محافظات

"القرد لسه بيتنطط ولا بطل تنطيط".. مش بس الفئران.. 50 مليون حيوان يخضع للتجارب فى الأبحاث العلمية سنويا.. القردة والكلاب والضفادع أشهرها.. وبنكرياس الكلاب ساعد فى اكتشاف الأنسولين لعلاج مرضى السكر

"القرد لسه بيتنطط ولا بطل تنطيط".. مش بس الفئران.. 50 مليون حيوان يخضع للتجارب فى الأبحاث العلمية سنويا.. القردة والكلاب والضفادع أشهرها.. وبنكرياس الكلاب ساعد فى اكتشاف الأنسولين لعلاج مرضى السكر

الصحافة فى تركيا جريمة.. أردوغان يحبس صحفيا فضح فساد حكومته بتهم الانتماء لتنظيم إرهابى.. تقارير: سجون الديكتاتور تضم أكثر من نصف الصحفيين المعتقلين حول العالم.. و175كاتبا بالسجون وإغلاق أكثر من 100منصة إعلامية

الصحافة فى تركيا جريمة.. أردوغان يحبس صحفيا فضح فساد حكومته بتهم الانتماء لتنظيم إرهابى.. تقارير: سجون الديكتاتور تضم أكثر من نصف الصحفيين المعتقلين حول العالم.. و175كاتبا بالسجون وإغلاق أكثر من 100منصة إعلامية

كيف تتخلص من ألم أعلى الظهر ؟

كيف تتخلص من ألم أعلى الظهر ؟

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة