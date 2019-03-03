شاب ينتحر شنقا بسقف منزله لمروره بأزمة نفسية فى الخانكة

القليوبية - نيفين طه

أقدم شاب على الانتحار عن طريق شنق نفسه بمنزله، بسبب إصابته باضطرابات نفسية، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن القليوبية، إخطاراً من مأمور قسم شرطة الخانكة، بتلقيه بلاغا من عمليات النجدة، بانتحار شخص داخل مسكنه بعقار خلف المحطة – دائرة القسم.

انتقل مأمور وضباط وحدة مباحث القسم، وبالفحص تبين وجود جثة المدعو "محمود م ر" 23 سنة، عاطل، داخل الغرفه الخاصة باستقبال الضيوف بالشقة سكنه بالطابق الثالث بالعقار، معلق من رقبته بخرطوم أنبوبة بوتجاز مثبت بجنش السقف، مرتديًا كامل ملابسه حافى القدمين.

بسؤال والديه، أفادا أن نجلهم كان يعانى من اضطرابات نفسية، دفعته للإقدام على الانتحار، جرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى بنها الجامعى والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.