سلفستر ستالونى فى كواليس رامبو 5.. ياترى هتكون أيه قصته؟

كتب هيثم سلامة

بعد 11 عاما من صدر آخر أجزاء فيلم رامبو الشهير للنجم الهيوليودى سلفستر ستالونى، الذى يبلغ من العمر 72 عاما، من المقرر العودة مرة آخرى بالجزء الخامس من سلسلة أفلامه الشهيرة والتى حققت نجاحا جماهيرى كبيرة، والذى سيعرض فى سبتمبر الجارى.

ونشر سلفستر ستالونى صورة من كواليس تصوير الجزء الخامس من فيلم رامبو، قائلاً:"حسنا، أين اختبىء من الكاميرا خلال التصوير، حتى رامبو يحتاج إلى استراحة".



سلفستر ستالونى فى كواليس رامبو 5

تدور أحداث الجزء الخامس فى إطار مختلف حيث يرتدى زى راعى بقر وبيده قفازات، حيث أن رامبو فى أحداث الفصل الخامس من الملحمة يبحث عن ابنة صديقه ، التى تم اختطافها، ومن هنا يجب أن يترك مزرعته لعبور الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك لتعقبها وإنقاذها وسرعان ما يجد نفسه فى مواجهة مع أكثر عصابات المكسيك عنفا عندما يزج فى قصة الاتجار بالبشر، ومن تلك المعلومات يمكن أن نقول أنه سيكون الجزء الأفضل حتى الآن.

والشخصية التى تقدم فى أحداث هذا الجزء قد تفتح تفسير أن احداث الفيلم الجديد سيكون استكمالا لأحداث رامبو 2008 حيث يقرر البقاء فى مزرعه بالأريزونا، والتَّمتع بحياةٍ طبيعية تتسم بنمط المزارع المسالم، لذلك من الغريب رؤيته بلباس رعاة البقر مما يعطينا فكرة أن مسار حياته تغير وهناك الكثير من الأحداث المشوقة.