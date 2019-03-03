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سقوط 4 متهمين بحوزتهم كميات من الاستروكس والبانجو فى الإسماعيلية

الأحد، 03 مارس 2019 04:06 م
سقوط 4 متهمين بحوزتهم كميات من الاستروكس والبانجو فى الإسماعيلية مخدر الاستروكس - أرشيفية
الإسماعيلية - صبرى غانم
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ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، بالاشتراك مع ضباط مباحث المراكز والأقسام القبض على 4متهمين بحوزتهم كميات من الاستروكس والبانجو، بقصد الاتجار فى حملة أمنية بالإسماعيلية.

 

وكان اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية تلقى إخطارا من اللواء محمود هندى مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بضبط كلا من المتهم " مؤمن.ا.ج"18 عاما عاطل مقيم دائرة قسم ثان الإسماعيلية بحوزته كمية من مخدر الاستروكس تزن حوالى 100جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول والمتهم "امير.ر.ع"18 عاما مقيم العجمى الإسكندرية بحوزته كمية من نبات البانجو المخدر تزن حوالى 100جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول والمتهم "عبدالفتاح.م.ع"23 عاما عاطل مقيم دائرة مركز ابوصوير بحوزته كمية من نبات البانجو المخدر تزن حوالى 500 جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول .

 

كما تم ضبط كلا من المتهم "اشرف.ص.ش"32 عاما عاطل مقيم دائرة قسم ثالث الإسماعيلية والمتهم "يوسف.ال.م"28 عاما حداد مسلح مقيم دائرة قسم ثان الإسماعيلية بحوزتهما كمية من نبات البانجو المخدر تزن حوالى 1.500كيلو جرام ومبلغ مالى و2 هاتف محمول.

 

بمناقشتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر المتهمين بحيازتهم وإحرازهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع، الهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهم من متعاطى تلك المواد.

 

 تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتحررت لهم المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.


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