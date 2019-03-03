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سقوط عاطلين بحوزتهما 31 طربة حشيش فى أبوصوير بالإسماعيلية

الأحد، 03 مارس 2019 11:32 ص
سقوط عاطلين بحوزتهما 31 طربة حشيش فى أبوصوير بالإسماعيلية المتهمين والمضبوطات
الإسماعيلية - صبرى غانم
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ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، بالاشتراك مع ضباط مباحث مركز أبوصوير، القبض على عاطلين بحوزتهما 31 طربة حشيش، تزن حوالى 4.500 كيلو جرام بقصد الاتجار فى أبوصوير بالإسماعيلية.

كان اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية، تلقى إخطاراً من اللواء محمود هندى مدير مباحث الإسماعيلية، يفيد بقيام الرائد مروان الطحاوى رئيس مباحث مركز أبوصوير ومعاونيه النقباء أشرف الصوالحى وسيد عبدالعال وأحمد عبدالغنى معاونو المباحث، بالقبض على كلا من المتهم "ياسر.ال.د" 48 عام عاطل مقيم دائرة مركز أبوصوير وله محل إقامة آخر بمحافظة بورسعيد، والمتهم "شادى.س.س" 23 عام عاطل، مقيم دائرة مركز أبوصوير وله محل إقامة آخر بمحافظة الشرقية، بحوزتهما 31 طربة حشيش تزن حوالى 4.500 كيلو جرام ومبلغ مالى و2 هاتف محمول.

بمناقشتهما بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر المتهمين بحيازتهما وإحرازهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع، الهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهما من متعاطى تلك المواد .

 تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتحرر لهم المحضر اللازم بواقعة الضبط وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

 


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