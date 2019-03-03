سقوط صاحب مصنع بحوزته 16 طن منظفات مجهولة المصدر فى السلام

كتب عبد الرحمن سيد

تمكنت إدارة شرطة التموين بمديرية أمن القاهرة، من القبض على صاحب مصنع بدون تراخيص، وضبط بداخل المصنع 16 طن منظفات مجهولة المصدر، وأخطر اللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة بالواقعة.

ضبط رجال المباحث عقب تحريات مسبقة، "محمد س. م" 30 سنة صاحب مصنع للمنظفات الصناعية، بدائرة قسم شرطة السلام أول، لإدارته المصنع بدون ترخيص واستخدام علامة تجارية غير مسجله وتصنيع المنظفات، باستخدام خامات رديئة ومجهولة المصدر.

كما تم ضبط (16.878طن منظفات صناعية- 7ماكينات تصنيع) بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.