زوج فى دعوى استرداد حضانة طفلته: مطلقتى باعتها لضرتها بـ60 ألف جنيه

كتبت أسماء شلبى

أقام "سامى.أ" دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بإمبابة، طالب فيها بإسقاط حق مطلقته "رحمة.ن" ،فى حضانة طفلتهما"سارة" البالغة من العمر 6 سنوات ، بعد حصولها على حقوقها من منقولاتها ومساومته للحصول على 60 ألف جنيه مقابل التنازل عن الطفلة لضرتها باتفاق كتابى.

وأوضح "سامى" أن خلافات حادة نشبت بينه وزوجته السابقة بسبب إصرارها على السفر للعمل بالخارج انفصلا على أثرها وحصلت على كل حقوقها وتنازلت عن حضانة أبنتهما لزوجته الجديدة بكامل إرادتها، خاصة مع رغبتها فى الزواج مرة ثانية وطوال عامين امتنعت عن السؤال عن طفلتهما.

وردت "رحمة" فى المقابل بأن طفلتها فى رعاية جدتها لوالدها وتخلفت عن التواصل معها بسبب منع مطلقها لها وتنازلت عن حضانتها باتفاق كتابى حتى تعيش طفلته بعيدا عن أذى والدها.

وأكدت الزوجة أن قانون الأحوال الشخصية لا ينص على التنازل عن حقها الشرعى فى حضانة أطفالها حتى وأن وقعت اتفاقا كتابيا فالصغار قانونا فى حضانتها منذ تاريخ توقيع الطلاق .