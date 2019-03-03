زوج "عروس داعش" الهولندى يريد العودة بها لبلاده بعد تجريدها من جنسيتها

رويترز

ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية اليوم الأحد أن هولنديا متزوجا من فتاة بريطانية جردت من جنسيتها بعد انضمامها لتنظيم داعش الإرهابى، يريد العودة إلى هولندا معها ومع طفلهما.

وغادرت شميمة بيجوم (19 عاما) لندن مع اثنتين من زميلات الدراسة للانضمام لتنظيم داعش عندما كان عمرها 15 عاما وهى الآن تريد العودة إلى بريطانيا مع طفلها حديث الولادة. وسحبت السلطات جنسيتها البريطانية الشهر الماضى لاعتبارات أمنية.

ويبرز مصير بيجوم، التى عثر عليها فى معسكر اعتقال فى سوريا الشهر الماضى، المعضلة الأخلاقية والقانونية والأمنية التى تواجهها الحكومات لدى التعامل مع أسر مقاتلين تعهدوا بتدمير الغرب.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية نقلا عن حديث مع الزوج ياجو ريديك أنه قاتل فى صفوف داعش لكنه سلم نفسه لجماعة من المقاتلين السوريين واحتجز فى مركز اعتقال كردى فى شمال شرق سوريا.

وقالت الإذاعة إن ريديك يريد الآن العودة إلى هولندا مع زوجته وابنهما. وقال عن لقائه الأول بها إنها "بدت فى حالة ذهنية جيدة". وأضاف "كان ذلك اختيارها. طلبت العثور على زوج لها، وقد دُعيت. كانت صغيرة للغاية... اختارت أن تتزوج وأنا اخترت الزواج منها".