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رويترز: الرئيس الجزائرى بوتفليقة يقدم أوراق ترشحه لخوض انتخابات الرئاسة

الأحد، 03 مارس 2019 06:23 م
رويترز: الرئيس الجزائرى بوتفليقة يقدم أوراق ترشحه لخوض انتخابات الرئاسة الرئيس الجزائرى عبد العزيز بوتفليقة
رويترز
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قالت وكالة رويترز للأنباء فى خبر عاجل، إن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة قدم أوراق ترشحه رسميا لخوض انتخابات الرئاسة الجزائرية.

 

وكان الرئیس الجزائرى عبدالعزيز بوتفلیقة أعلن اليوم الأحد، عن ممتلكاته استعدادا للترشح لانتخابات الرئاسة المقرر إجراؤها فى 18 أبريل المقبل.

 

ويعتبر اليوم الأحد هو آخر موعد لإيداع ملفات الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة فى يوم 18 أبريل المقبل طبقا للمادة 140 من القانون المتعلق بنظام الانتخابات والمرسوم الرئاسى بدعوة الناخبين للانتخابات الرئاسية.

 
 
 

 


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