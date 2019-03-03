روسيا تبلغ أمريكا باستعدادها لإجراء محادثات ثنائية بشأن فنزويلا

رويترز

أبلغ وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف نظيره الأمريكى مايك بومبيو باستعداد موسكو لإجراء محادثات ثنائية مع واشنطن بشأن فنزويلا.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية على موقعها على الإنترنت إن الوضع فى فنزويلا كان الموضوع الرئيسى لمحادثة هاتفية بين لافروف وبومبيو مساء أمس السبت. وأضافت الوزارة فى بيان "فيما يتصل باقتراح واشنطن إجراء مشاورات ثنائية بشأن موضوع فنزويلا، فقد أكدنا استعداد روسيا للمشاركة فى ذلك".

وتابع البيان "بما أن شعب فنزويلا فقط هو من له الحق فى تقرير مستقبله، فإن من الضرورى الالتزام الصارم باتباع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة".

وأضافت الوزارة أن لافروف ندد، خلال الاتصال الهاتفى الذى أجرته الولايات المتحدة، بتهديدات واشنطن "للقيادة الشرعية لهذا البلد" فى إشارة إلى مادورو. واتفق لافروف وبومبيو أيضا على استمرار المحادثات بين البلدين على مستوى الخبراء فيما يتعلق بسوريا وأفغانستان وشبه الجزيرة الكورية.