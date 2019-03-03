video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 03 مارس 2019 01:00 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

روسيا تبلغ أمريكا باستعدادها لإجراء محادثات ثنائية بشأن فنزويلا

الأحد، 03 مارس 2019 12:48 م
روسيا تبلغ أمريكا باستعدادها لإجراء محادثات ثنائية بشأن فنزويلا لافروف وبومبيو
رويترز
إضافة تعليق

أبلغ وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف نظيره الأمريكى مايك بومبيو باستعداد موسكو لإجراء محادثات ثنائية مع واشنطن بشأن فنزويلا.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية على موقعها على الإنترنت إن الوضع فى فنزويلا كان الموضوع الرئيسى لمحادثة هاتفية بين لافروف وبومبيو مساء أمس السبت. وأضافت الوزارة فى بيان "فيما يتصل باقتراح واشنطن إجراء مشاورات ثنائية بشأن موضوع فنزويلا، فقد أكدنا استعداد روسيا للمشاركة فى ذلك".

وتابع البيان "بما أن شعب فنزويلا فقط هو من له الحق فى تقرير مستقبله، فإن من الضرورى الالتزام الصارم باتباع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة".

وأضافت الوزارة أن لافروف ندد، خلال الاتصال الهاتفى الذى أجرته الولايات المتحدة، بتهديدات واشنطن "للقيادة الشرعية لهذا البلد" فى إشارة إلى مادورو. واتفق لافروف وبومبيو أيضا على استمرار المحادثات بين البلدين على مستوى الخبراء فيما يتعلق بسوريا وأفغانستان وشبه الجزيرة الكورية.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

رئيسة "الاتحاد الروسى" سنمنع أى تدخل عسكرى أمريكى فى فنزويلا

مستشار الأمن القومى الأمريكى: 20 ألف طفل معرضون للموت فى فنزويلا

سيرجى لافروف

مايك بومبيو

فنزويلا

أزمة فنزويلا

أخبار العالم

أخبار العالم الآن




لا تفوتك
التعليم توضح آلية وموعد اختبار المتقدمين لمسابقة العقود المؤقتة للمعلمين

التعليم توضح آلية وموعد اختبار المتقدمين لمسابقة العقود المؤقتة للمعلمين

تجديد حبس 6 متهمين بحادث قطار محطة مصر 15 يوما

تجديد حبس 6 متهمين بحادث قطار محطة مصر 15 يوما

تحدى الربع قرن فن.. ليلى علوى من "يا مهلبية يا" لـ"الوجه الحسن"

تحدى الربع قرن فن.. ليلى علوى من "يا مهلبية يا" لـ"الوجه الحسن"

بعد الحوت الأزرق ومريم.. MOMO وpubg تثير الرعب والجدل.. دار الإفتاء تحذر من مومو وتطالب بتجريمها.. مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية: تحرض على إزهاق الروح والقتل.. والطفولة والأمومة": تهدد حياة الأطفال

بعد الحوت الأزرق ومريم.. MOMO وpubg تثير الرعب والجدل.. دار الإفتاء تحذر من مومو وتطالب بتجريمها.. مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية: تحرض على إزهاق الروح والقتل.. والطفولة والأمومة": تهدد حياة الأطفال

السوشيال ميديا أرض الزيف والتضليل.. أهل الشر يستخدمونها فى قلب الحقائق ونشر المعلومات الكاذبة.. والشائعات أكثر انتشارا على "فيس بوك" و"تويتر".. ومطالبات بمواجهة المروجين للأكاذيب

السوشيال ميديا أرض الزيف والتضليل.. أهل الشر يستخدمونها فى قلب الحقائق ونشر المعلومات الكاذبة.. والشائعات أكثر انتشارا على "فيس بوك" و"تويتر".. ومطالبات بمواجهة المروجين للأكاذيب

الأهلي يضاعف عقوبة الخروج عن النص بسبب السوشيال ميديا

الأهلي يضاعف عقوبة الخروج عن النص بسبب السوشيال ميديا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة