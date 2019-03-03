رواندا تخصص أراض لتجميع السخانات المصرية على أرضها

كتبت – منى ضياء

بدأت مصر جنى ثمار رئاستها للاتحاد الأفريقى مبكرا، حيث تستعد الشركات المصرية لغزو القارة صناعية، والبداية من صناعة السخانات فى دولة رواندا.

محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، عقد لقاء مع السفير الرواندى بالقاهرة، للاتفاق على تفعيل الاتفاقات الموقعة بين الطرفين خلال فعاليات مؤتمر صناع مصر الذى عقد الشهر الماضى وكانت رواندا ضيفة الشرف.

وقال المهندس لليوم السابع، إن الدولة الأفريقية تسعى إلى تعميق صناعة السخانات محليا لديها، بعد اكتشافات الغاز، ورغبتها فى وقف تقطيع الأشجار، حيث أعلن السفير الرواندى عن تخصيص قطعة أرض تبعد حوالى 35 كيلو عن العاصمة "كيجالى"، لإنشاء مصنع لتجميع السخانات المصرية.

وأوضح المهندس لليوم السابع، أن رواندا تسعى للبدء فى إنشاء مصنع تجميع السخانات بمكونات مصرية، على أن يؤسس هذا المصنع شركة أو مجموعة شركات مصرية، لافتا إلى التجهيز لزيارة وفد من الغرفة يضم الشركات الهندسية التى لديها الإمكانيات والرغبة فى الاستثمار بأفريقيا خلال أيام، لزيارة ومعاينة الأرض المخصصة لإقامة المصنع.

وأشار إلى أن رواندا ستخصص الأرض للمستثمرين المصريين بنظام التمليك بأسعار زهيدة تبلغ حوالى 3 دولار للمتر المربع، لتشجيع الاستثمار المصرى لديهم.

ولن يتوقف الأمر عند صناعة السخانات، حيث أبدى السفير الرواندى اهتمامه بصناعات مصرية أخرى مثل صناعة الموتوسيكلات ذات الصندوق المستخدمة فى نقل البضائع والسلع، ومن المقرر أن يقوم بزيارة لمجموعة من المصانع المصرية عقب زيارة الوفد المصرى لرواندا، للاستفادة من الخبرات الصناعية لدينا، بحسب المهندس.