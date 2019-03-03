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رسم كروكى لهيكل وزارة الثقافة ضمن أحراز خيرت الشاطر بـ"التخابر مع حماس"

الأحد، 03 مارس 2019 02:15 م
رسم كروكى لهيكل وزارة الثقافة ضمن أحراز خيرت الشاطر بـ"التخابر مع حماس" خيرت الشاطر
كتب إيهاب المهندس
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فضت الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، أحراز قضية إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى و23 متهما من قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، بقضية "التخابر مع حماس"، وضمت أحراز للمتهم خيرت الشاطر وهى عبارة عن رسم كروكى للهيكل التنظيمى لوزارة الثقافة.

 

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس وسكرتارية حمدى الشناوى.

 

وفضت المحكمة حرز عبارة عن مظروف يحمل "10 ج"، مؤرخ 8 يونيه 2013، مرفق به صحائف من 520 وحتى 531، ويوجد رسم كروكي لهيكل التنظيمي لوزارة الثقافة والجهات التابعة لها، وإصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة، والمؤسسات التابعة للوزير، ونبذة عن تلك الجهات وهى مركز تاريخ مصر المعاصر، الجهاز القومى للتنسيق، وأكاديمية الفنون، والمركز القومى للترجمة.

 

وأكد رئيس المحكمة انتهاء أحراز القضية، ثم التمس الحاضر عن المتهمين سماع أقوال الشهود.

 

وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.

  

وأظهرت التحقيقات، أن المتهمين اتحدوا مع عناصر أخرى تابعة للجماعات التكفيرية المتواجدة بسيناء، لتنفيذ ما تم التدريب عليه، وتأهيل عناصر أخرى من الجماعة إعلاميا بتلقي دورات خارج البلاد في كيفية إطلاق الشائعات وتوجيه الرأي العام لخدمة أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وفتح قنوات اتصال مع الغرب عن طريق دولتي قطر وتركيا.


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