ربة منزل تنتحر من الطابق السادس بسبب عدم إنجابها بكفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

شهد شارع سعد زغلول بمدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، واقعة انتحار سيدة بإلقاء نفسها من الطابق السادس، لإصابتها بحالة نفسية لرغبتها فى الإنجاب، تحرر المحضر 893 لسنة 2019 إدارى قسم شرطة بندر دسوق، وجارٍ العرض على النيابة العامة.

تلقى اللواء فريد مصطفى، مدير أمن كفر الشيخ، إخطاراً من اللواء محمد عمار، مدير إدارة البحث الجنائى، والعميد محمد عبد الوهاب، مأمور قسم شرطة بندر دسوق، يفيد بتلقي شرطة النجدة، بلاغ من "أشرف بدر الدين"، موظف بإدارة التضامن الاجتماعى، ويقيم بدائرة القسم، يفيد بمصرع "ن. س"، 31 سنة، ربة منزل، لسقوطها فى مدخل عمارة سكنية بشارع سعد زغلول، دائرة القسم.

انتقل إلى موقع الحادث المقدم هشام السمادونى، رئيس مباحث قسم شرطة بندر دسوق، والنقيب فهمى الخطيب، معاون مباحث القسم، وبالفحص والمعاينة تبين وجود جثة هامدة تسيل منها الدماء من الرأس لسيدة 30 سنة، ترتدى جلباب رصاصى اللون، وملقاة على ظهرها في بئر السلم بالدور الأرضى، وبسؤال"إبراهيم. أ. ا"، يقيم بالطابق الخامس، أفاد بسماعه صراخ، وبإطلاعه وجد شنطة حريمي" أمام شقته وفوجئ بسقوط سيدة فى بئر السلم وتجمع الأهالي حولها.

ونقلت سيارة الإسعاف الجثة إلى مشرحة مستشفى دسوق العام، وبتوقيع الكشف الطبي عليها بمعرفة مفتش الصحة، أفاد أن الجثة بها عدة جروح في الرأس واشتباه كسر بقاع الجمجمة وكسر بالذراع الأيمن، ونزيف داخلي بالمخ، أدى للوفاة، وبالكشف الطبى الظاهرى لم يتبين بعد وجود شبهة جنائية، ووضعت الجثة تحت تصرف النيابة.

وبسؤال شقيقها، "ك. س"، 41 سنة، وزوجها "م. ع"، 51 سنة، قررا فى أقوالهما أنها كانت تُجري بعض الفحوصات والتحاليل الطبية بمعمل تحاليل بالعمارة التى شهدت الواقعة، خاصة بعملية الإنجاب، وكانت تعاني من حالة اكتئاب نفسى، ولجأت إلى إلقاء نفسها من الطابق السادس، ولم يتهما أحدًا بالتسبب في وفاتها،وأنها كانت ترغب في الإنجاب ،تحرر عن الواقعة المحضر رقم 893 لسنة 2019 إداري قسم شرطة بندر دسوق، وجارٍ العرض على النيابة العامة.