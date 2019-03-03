رئيس مركز أبوقرقاص بالمنيا يتابع تطوير ورفع كفاءة الميادين والشوارع الرئيسية

المنيا ــ فريق المحافظات

تفقد العقيد محمد صلاح رئيس مركز أبوقرقاص بالمنيا، أعمال التطوير والتجميل الجارى تنفيذها ضمن خطة تطوير ورفع كفاءة ميادين المركز والشوارع الرئيسية بالمدينة، والتى وجه بها اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، ضمن خطة تجميل وتطوير جميع الميادين بمراكز المحافظة، مشيرا إلى استكمالها فى جميع القرى من خلال إعادة دهان الأعمدة الكهربائية ودهان البلدورات وغسل الأرصفة والميادين واستكمال أعمال التشجير وتهذيب الأشجار وحملات النظافة بهدف إضفاء المظهر الحضارى المميز والشكل الجمالى للمركز .

وفى سياق متصل، تابع رئيس المركز تركيب محول كهربائى جديد وأعمدة ضغط متوسط بطريق (أبوقرقاص/ أبيوها) على مصرف ماقوسه بتكلفة ٨٠٠ ألف جنيه ضمن ميزانية الخطة الموحدة للعام المالى ٢٠١٨/٢٠١٩، وذلك لإنارة الطريق باعتباره بديلا ً للطريق الزراعى بنطاق المركز، مؤكدا ًعلى مواصلة أعمال الصيانة لأعمدة الشوارع والكشافات بمدخل المدينة وتركيب كشافات ببعض الأماكن المحرومة فى قرى المركز خلال الشهر الجارى، حفاظا ً على أرواح المواطنين ، كما تابع رئيس المركز حملة مكبرة لتطهير مصرف ماقوسة بطريق (أبوقرقاص/ أبيوها) بالتعاون مع مديرية الرى والموارد المائية، تحت إشراف هندسة صرف أبوقرقاص ، وناشد المواطنين بضرورة الحفاظ على مياه الترع نظيفة وعدم إلقاء مخلفات وقمامة ، حفاظا على الصحة العامة .