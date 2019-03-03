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رئيس مجلس أمناء جامعة النهضة ورئيس الجامعة يزوران "اليوم السابع".. صور

الأحد، 03 مارس 2019 04:02 م
رئيس مجلس أمناء جامعة النهضة ورئيس الجامعة يزوران "اليوم السابع".. صور الدكتور حسام الملاحى رئيس الجامعة والمهندس محمد الرشيدى رئيس مجلس أمناء جامعة النهضة وخالد صلاح رئيس تحرير اليوم السابع
كتب أمين صالح - تصوير خالد كامل
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زار اليوم الأحد المهندس محمد الرشيدى رئيس مجلس أمناء جامعة النهضة والدكتور حسام الملاحى رئيس الجامعة مقر مؤسسة "اليوم السابع" وتفقدا دورة العمل داخل صالة التحرير الرئيسية وصالات التحرير الفرعية وكان فى استقبالهما الكاتب الصحفى خالد صلاح رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير "اليوم السابع".

وقدم الكاتب الصحفى خالد صلاح شرحا وافيا حول كيفية العمل داخل صالة التحرير، والمعايير التى تتبعها الجريدة فى الإدارة ونشر المحتوى، كما أشاد كل من المهندس محمد الرشيدى والدكتور حسام الملاحى بتجربة "اليوم السابع" والجهود المبذولة من جانب فريق العمل.

يذكر أن جامعة النهضة نجحت خلال فترة وجيزة فى تقديم خدمات تعليمية متميزة لتكوين الطلاب علميا وتقنيا وفكريا وثقافيا متكاملا ومتوافقا مع متطلبات العصر ليكونوا قادرين على المنافسة فى العلم وفى العمل ، كما نجحت فى القيام بدور قيادى وتنويرى فى نهضة المجتمع وهو الهدف الذى تسعى إليه الجامعة منذ تأسيسها لتخريج جيل جديد من الشباب قادر على مواكبة متطلبات سوق العمل ليكونوا سفراء مصر فى الداخل والخارج.

حسام الملاحى ومحمد الرشيدى (1)
 

 

حسام الملاحى ومحمد الرشيدى (2)
 

 

حسام الملاحى ومحمد الرشيدى (3)
 

 

حسام الملاحى ومحمد الرشيدى (4)
 

 

حسام الملاحى ومحمد الرشيدى (5)
 

 

حسام الملاحى ومحمد الرشيدى (6)
 

 

حسام الملاحى ومحمد الرشيدى (7)
 

 

حسام الملاحى ومحمد الرشيدى (8)
 

 

حسام الملاحى ومحمد الرشيدى (9)
 

 

 

 


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