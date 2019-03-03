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رئيس حزب طلائع الحريات الجزائرى يتراجع عن خوض انتخابات الرئاسة المقبلة

الأحد، 03 مارس 2019 07:12 م
رئيس حزب طلائع الحريات الجزائرى يتراجع عن خوض انتخابات الرئاسة المقبلة الانتخابات الجزائرية
أ ش أ
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أعلن رئيس حزب طلائع الحريات الجزائري علي بن فليس، اليوم الأحد تراجعه عن المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 18 أبريل المقبل.

 

وقال بن فليس في مؤتمر صحفي عقده بمقر حزبه اليوم الأحد إن "الظروف السياسية الحالية لا تسمح لي بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة والأوضاع الراهنة تستوجب الاستماع الى الشعب".

 

وكان بن فليس قد أكد يوم الأربعاء الماضي أن حزبه يرى في الانتخابات الرئاسية القادمة أمرا هاما للجزائر، سواء شارك الحزب فيها أم لم يشارك، معتبرا أن الشعب الجزائري قادر على حل مشاكله بهدوء.

 


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