رئيس جودة التعليم: نعمل بشكل مستمر للارتقاء بالتعليم فى كل مراحلة

كتب محمود طه حسين

قالت الدكتورة يوهانسن عيد رئيس الهية القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، التابعة لرئيس مجلس الوزراء إن مصر تمر بمرحلة جديدة وجريئة تقتحم فيها القيادة المصرية جبال المشاكل بجرأة وقوة وعلم وستكون مصر جديرة باحترام وتقدير الأجيال القادمة لأن صناعة المستقبل تبدأ من اليوم، ولكى نصل إلى مانصبوا إلية فان نشر ثقافة الجودة هدف رئيسي لعملنا جميعا لأن جودة التعليم تنعكس على جودة الانتاج والابتكار والعمل والحياة ككل".

جاء ذلك خلال الحفل الذى أقامته محافظة أسيوط لتكريم المدارس التى حصلت على الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد للعام الدراسي 2017 – 2018 وتكريم مديري الإدارات التعليمية بالمحافظة وذلك بحضور اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، وصلاح فتحي مدير مدرية التربية والتعليم بالمحافظة وبحضور قيادات المحافظة ونواب الشعب ونواب رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.

وأكدت يوهانسن عيد بأن إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2019 هو عام التعليم ومن هذا التوجه والإرادة السياسية ننطلق منها الي عمل لا ينقطع للارتقاء بالتعليم بكل مراحلة ، وكلمة البدء في هذا الفكر تبدأ من جودة التعليم والارتقاء بكل المعايير التي تحقق أهداف الدولة المصرية في أن تكون مخرجات التعليم ملبية لاحتياجات التخطيط وسوق العمل اعتمادا على كوادر بشرية مؤهلة تأهيلا علميا ووطنيا كبيرا.

وأضافت عيد بان تكريم عددا من مديرى إدارات التعليم والمدارس فى محافظة أسيوط فاننا في الحقيقة نرسي قواعد وتقاليد راسخة تُعلى من قدر العلم وأهله وتعتبر التعليم قاطرة النمو الحقيقية التي تفتح كل أبواب الأمل لمصر التي نتمناها ونحلم بها .. ومحافظة أسيوط لها السبق والريادة في قصة التعليم بمصر وكانت ولاتزال قاعدة متميزة للتعليم ونهر لم يتوقف عن العطاء وتقديم نخبة من العلماء والأدباء والمفكرين والقادة لمصر .. ومن حسن الطالع أننا اليوم الرابع من مارس 2019 موجودون في محافظة أسيوط التي افتتحت بها أول مدرسة يوم 4 مارس 1856 وفي أسيوط ولدت رابع جامعة فى مصر عام 1952.

وأوضحت يوهانسن عيد أن الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد في مصر استطاعت خلال السنوات القليلة الماضية نيل ثقة واعتراف العديد من المؤسسات والهيئات الدولية في أمريكا وأوروبا للاعتراف بخريجي منظومة التعليم المصرى، وتواكب الهيئة ريادة مصر الأفريقية بدور بارز لها في التعاون مع مختلف هيئات الجودة بدول القارة الإفريقية.