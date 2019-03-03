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رئيس جامعة بنها يتفقد المستشفى الجامعي ويشيد بالنشاط الطلابي في كلية الطب

الأحد، 03 مارس 2019 12:40 م
رئيس جامعة بنها يتفقد المستشفى الجامعي ويشيد بالنشاط الطلابي في كلية الطب رئيس جامعة بنها يتفقد المستشفى الجامعي
القليوبية إبراهيم سالم
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تفقد الدكتور حسين المغربي القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، مستشفى بنها الجامعي، تفقد خلالها أقسام الاستقبال والطوارئ وغرف العناية المركزة، كما تفقد مستشفى الرمد الجامعي، حيث اطمئن على سير العمل في المستشفيات والرعاية المقدمة للمرضى، وذلك برفقة الدكتور محمد جودة وكيل كليه الطب، والدكتور محمد عبدالسلام مدير عام المستشفيات، والدكتور عمرو الدخاخني مدير الاستقبال والطوارئ والعيادات الخارجية.
 
واستمع الدكتور المغربي، إلى شرح من الدكتور محمد عبدالسلام والذي أكد على حسن سير العمل بالمستشفيات الجامعية والتزام الأطباء وأطقم التمريض بمواعيد العمل المحدد، مضيفاً أن المرضى المترددين على المستشفى أو المحجوزين بها يتلقون الرعاية الصحية والعلاج اللازم لهم.
 
من جهة أخري قام الدكتور المغربي، بزيارة لكلية الطب البشري تفقد خلالها فعاليات الانشطة الطلابية التي تشهدها الكلية في الفترة الحالية، مؤكداً على أن الجامعة تعمل علي الارتقاء بالأنشطة الطلابية وتوسيع قاعدة الاستفادة منها لأكبر عدد من الطلاب.
 
ومن جانبه أكد الدكتور محمد جودة وكيل كلية الطب، علي أن كلية الطب البشري قامت أمس بتدشين أكبر نشاط طلابي ويشمل 34 مسابقة متنوعة تشمل كل لجان الاتحاد الطلابي وبمشاركة 400 طالب وطالبة من مختلف الفرق الدراسية بالكلية، مشيراً أن ذلك يأتي تحت رعاية الدكتور حسين المغربي القائم بعمل رئيس الجامعة والدكتور مصطفي القاضي عميد كلية الطب البشري.
 
رئيس جامعة بنها يتفقد المستشفى الجامعي (1)
رئيس جامعة بنها يتفقد المستشفى الجامعي (1)

رئيس جامعة بنها يتفقد المستشفى الجامعي (2)
رئيس جامعة بنها يتفقد المستشفى الجامعي (2)

رئيس جامعة بنها يتفقد المستشفى الجامعي (3)
رئيس جامعة بنها يتفقد المستشفى الجامعي (3)

رئيس جامعة بنها يتفقد المستشفى الجامعي (4)
رئيس جامعة بنها يتفقد المستشفى الجامعي (4)

 


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