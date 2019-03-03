رئيس جامعة الزقازيق: طرح كميات إضافية من المواد الغذائية والألبان بسعر التكلفة

الشرقية - حمدى عبد العظيم

قرر الدكتور خالد عبد البارى رئيس جامعة الزقازيق، زيادة طرح كميات إضافية من المنتجات الزراعية والحيوانية من لحوم الأرانب وبيض المائدة والألبان ومنتجاته، والبطاطس وغيرها من المحاصيل الموسمية بأسعار التكلفة، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين والبيع للجمهور بسعر التكلفة بمنفذ كلية الزراعة، مشيراً إلى أن المنتجات آمنة تماماً .

وأشار رئيس الجامعة إلى أن المجلس الأعلى للجامعات فى اجتماعه الأخير برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أكد على ضرورة تعظيم دور كليات الزراعة والطب البيطرى فى تقديم منتجات آمنة للمواطنين، مع تحقيق الإكتفاء الذاتى من متطلبات الجامعة من المنتجات الزراعية والحيوانية داخل الحرم الجامعى .

ومن جانبه أوضح الدكتور أسامة عبد المنعم عميد كلية الزراعة، أن منفذ الكلية يستقبل المواطنين طوال 24 ساعة لبيع المنتجات الزراعية كالبطاطس والمحاصيل الموسمية والألبان ومشتقاتها من "الزبادى المصنوع بطريقة تتفق مع المواصفات العالمية ، والأيس كريم ، وعسل النحل ، وبيض المائدة" يومياً ولحوم الأرانب ، سلالات الأرانب للتربية .

وأضاف أن الكلية بها مشتل لبيع شتلات فاكهة ونباتات زينة على مدار العام ، ووجود مزارع إنتاجية بحثية لتعليم طلاب الكلية والدراسات العليا، ويوجد مزرعة أبقار بحثية تعليمية، وجارى تنفيذ الإجراءات لمزرعة تعليمية إنتاجية الأغنام خلال شهرين .

وفى نفس السياق قال الدكتور عبد العليم فؤاد عبد العليم عميد كلية الطب البيطرى، أن الكلية من الكليات الرائدة فى خدمة المجتمع المحيط بها، حيث تقوم بتوفير كميات كبيرة من الألبان واللحوم الحمراء، كما تقوم الكلية بإجراء جراحات نادرة للماشية بالمستشفى البيطرى بالكلية، وتنفيذ قوافل بيطرية لتحصين الثروة الحيوانية من مرض الحمى القلاعية، والوادى المتصدع، الجلد العقدى.