video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 03 مارس 2019 05:30 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

رئيس برلمان باكستان يرسل خطابا بشأن انتهاكات الهند لـ 178 برلمانيا بالعالم

الأحد، 03 مارس 2019 04:01 م
رئيس برلمان باكستان يرسل خطابا بشأن انتهاكات الهند لـ 178 برلمانيا بالعالم البرلمان الباكستانى ـ صورة أرشيفية
إسلام آباد (أ ش أ)
إضافة تعليق

أرسل رئيس البرلمان الباكستانى أسد قيصر، خطابا إلى 178 برلمانيا حول العالم لإلقاء الضوء على ما وصفه بأنه انتهاكات الهند للخط الفاصل بإقليم كشمير المتنازع عليه بين البلدين.

وذكرت قناة (جيو نيوز) الباكستانية، اليوم الأحد، أن قيصر أشار - فى خطابه - إلى انتهاكات الهند لخط المراقبة فى 26 و27 من فبراير الماضي، وإلى رغبة بلاده فى أن تعطى الهند فرصة للسلام وأن تحل الأزمة عبر الحوار كدولة ناضجة وديمقراطية.

وتصاعدت التوترات بين البلدين بعدما استهدفت القوات الهندية نهاية الشهر الماضى معسكرات لجماعة "جيش محمد" المتشددة جوا عبر خط المراقبة الحدودى مع باكستان بكشمير فى ضربات قالت "إنها كانت ضرورية لمواجهة الخطر الوشيك وأسفرت عن القضاء على أعداد كبيرة من الإرهابيين ومدربى الجماعة وكبار قادتها".. وجاءت الضربات بعد مقتل 40 من قوات الأمن الهندية فى هجوم انتحارى بإقليم كشمير فى 14 من فبراير ألقت نيودلهى بلائمته على باكستان التى نفت أى دور لها فى الهجوم.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

أمريكا تتساءل عن هوية الطائرات التى استخدمتها باكستان لاسقاط طائرة هندية

باكستان: إعلان استمرار حالة التأهب الأمنى على طول خط المراقبة بإقليم كشمير

سفير الهند لدى روسيا ينفى عزم بلاده شن غارات جوية قرب الحدود مع باكستان

البرلمان الباكستانى

باكستان

الهند

انتهاكات الهند

التوتر بين الهند وباكستان

الجيش الهندى

الجيش الباكستانى




لا تفوتك
التضامن: الخميس آخر موعد للتقديم لحج الجمعيات الأهلية

التضامن: الخميس آخر موعد للتقديم لحج الجمعيات الأهلية

التعليم تعلن موعد ومقار اختبارات المتقدمين لمسابقة المعلمين المؤقتة

التعليم تعلن موعد ومقار اختبارات المتقدمين لمسابقة المعلمين المؤقتة

«التموين»: استمرار صرف الخبز المدعم للمحذوفين من البطاقات بالمرحلة الأولى.. قبول 3% من التظلمات بعد التأكد من استحقاقهم.. وحريصون على صرف المخصصات للفئات المستحقة والأولى بالرعاية

«التموين»: استمرار صرف الخبز المدعم للمحذوفين من البطاقات بالمرحلة الأولى.. قبول 3% من التظلمات بعد التأكد من استحقاقهم.. وحريصون على صرف المخصصات للفئات المستحقة والأولى بالرعاية

"دايما مشرفينا".. نجوم مصر أسياد الاسكواش.. تتويج نور الشربينى وعلى فرج ببطولة العالم بأمريكا.. البطلة المصرية تحصد اللقب الثالث وفرج يفوز بلقبه الأول بعد 24 ساعة من تصدر التصنيف.. وزيادة رصيد الفراعنة لـ14كأسا

"دايما مشرفينا".. نجوم مصر أسياد الاسكواش.. تتويج نور الشربينى وعلى فرج ببطولة العالم بأمريكا.. البطلة المصرية تحصد اللقب الثالث وفرج يفوز بلقبه الأول بعد 24 ساعة من تصدر التصنيف.. وزيادة رصيد الفراعنة لـ14كأسا

غدا.. أمطار على السواحل الشمالية والصغرى بالقاهرة 13 درجة

غدا.. أمطار على السواحل الشمالية والصغرى بالقاهرة 13 درجة

الزمالك يكتفى بتغريم "كهربا" بعد إيقافه مباراة.. ومصيره فى يد جروس

الزمالك يكتفى بتغريم "كهربا" بعد إيقافه مباراة.. ومصيره فى يد جروس

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة