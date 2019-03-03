رئيس برلمان باكستان يرسل خطابا بشأن انتهاكات الهند لـ 178 برلمانيا بالعالم

إسلام آباد (أ ش أ)

أرسل رئيس البرلمان الباكستانى أسد قيصر، خطابا إلى 178 برلمانيا حول العالم لإلقاء الضوء على ما وصفه بأنه انتهاكات الهند للخط الفاصل بإقليم كشمير المتنازع عليه بين البلدين.

وذكرت قناة (جيو نيوز) الباكستانية، اليوم الأحد، أن قيصر أشار - فى خطابه - إلى انتهاكات الهند لخط المراقبة فى 26 و27 من فبراير الماضي، وإلى رغبة بلاده فى أن تعطى الهند فرصة للسلام وأن تحل الأزمة عبر الحوار كدولة ناضجة وديمقراطية.

وتصاعدت التوترات بين البلدين بعدما استهدفت القوات الهندية نهاية الشهر الماضى معسكرات لجماعة "جيش محمد" المتشددة جوا عبر خط المراقبة الحدودى مع باكستان بكشمير فى ضربات قالت "إنها كانت ضرورية لمواجهة الخطر الوشيك وأسفرت عن القضاء على أعداد كبيرة من الإرهابيين ومدربى الجماعة وكبار قادتها".. وجاءت الضربات بعد مقتل 40 من قوات الأمن الهندية فى هجوم انتحارى بإقليم كشمير فى 14 من فبراير ألقت نيودلهى بلائمته على باكستان التى نفت أى دور لها فى الهجوم.