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رئيس المجلس القومى للمرأة تعلن انخفاض نسبة البطالة بين السيدات لـ21.2%

الأحد، 03 مارس 2019 04:54 م
رئيس المجلس القومى للمرأة تعلن انخفاض نسبة البطالة بين السيدات لـ21.2% الدكتورة مايا مرسى - رئيس المجلس القومى للمرأة
كتب عبد الحليم سالم
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قالت الدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة، إن التشريعات الجديدة فى مصر حرصت على حق المرأة وتمكينها بل والمساواة بينها وبين الرجل فى العمل.

 

جاء ذلك خلال إطلاق الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى اليوم الأحد، دراسة حول التمكين الاقتصادى للمرأة بحضور مارينا ويس، المدير الإقليمى للبنك الدولى فى مصر، والسفير جيفرى ادامز، سفير بريطانيا لدى القاهرة.

 

وتطرقت مرسى، إلى اعتماد الرئيس عبد الفتاح السيسى لمبلغ 250 مليون جنيه للحضانات فى عام المرأة، بجانب تركيز الشمول المالى على المرأة التى تمثل نسبتها فى القروض الصغيرة نحو 70%.

 

ولفتت رئيس المجلس القومى للمرأة، إلى لما انتهجته الحكومة نحو تمكين المرأة مما ادى لخفض بطالة المرأة لنحو 21.2% بدلا من 24.4%.


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