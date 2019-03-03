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رئيس الاستئناف يقرر إنشاء دائرة جنايات جديدة بمحكمة شمال القاهرة

الأحد، 03 مارس 2019 02:35 م
رئيس الاستئناف يقرر إنشاء دائرة جنايات جديدة بمحكمة شمال القاهرة المستشار محمد رضا شوكت
كتبت هدى أبو بكر
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قرر المستشار محمد رضا شوكت رئيس محكمة استئناف القاهرة ، عضو مجلس القضاء الأعلى، إنشاء الدائرة 31 جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار على الهوارى وعضوية المستشارين أشرف العشماوى وخالد فخرى الشلقامى.

 

وتضمن القرار اختصاص الدائرة بنظر قضايا جنايات مدينة نصر أرقام 4 و7و8 بجانب مدينة بدر على أن تحال إليها القضايا المؤجلة التى لم يتخذ فيها إى إجراء من إجراءات التحقيق أمام الدوائر الأخرى ويكون انعقادها بالأسبوع الرابع من كل شهر بقاعات محاكمات مأمورية طرة.

 

وبهذا يصبح اختصاص الدائرة 25 جنايات شمال القاهرة، قسم مدينة نصر أرقام 5 و6 ، ويصبح اختصاص الدائرة 16 جنايات شمال القاهرة "جنايات السلام رقمي 8 و9 وأصفارها" ، ويصبح اختصاص الدائرة 9 جنايات شمال القاهرة قسم مدينة نصر أرقام 1 و2 و3 ، وتضمن القرار تنفيذه خلال الشهر الحالى.

 


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