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رئاسة مركز الفرافرة تعلن شروط الحصول على وحدة سكنية للحالات الإنسانية

الأحد، 03 مارس 2019 04:44 م
رئاسة مركز الفرافرة تعلن شروط الحصول على وحدة سكنية للحالات الإنسانية اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد
الوادى الجديد - ماهر أبو نور
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أعلن المهندس عبد الحكم الحبالى، رئيس مركز الفرافرة بمحافظة الوادى الجديد، اليوم الأحد، عن البدء فى تلقى طلبات المرحلة الثانية للحصول على وحدة سكنية للحالات الإنسانية والأولى بالرعاية بنظام الإيجار أو مقابل الانتفاع اعتبارا من اليوم الأحد وحتى الثامن عشر من مارس الجاري.

وقال جبالى فى بيان له ، أن هذه الوحدات ستكون من نصيب الأيتام ذوى الدخول المحدودة، أو الأم المعيلة، وحالات المعاشات الضمانية، بالإضافة إلى الحالات التى فقدت منزلها نتيجة ظروف خارج إرادتها فى الحوادث أو نكبات، بالإضافة إلى الحالات التى صدر ضدها قرار إزالة لمنشآتها وليس لها سكن آخر.

وأضاف الجبالى ، أنه يشترط على المتقدمين أنه لا يكونون قد حصلوا من قبل على قرض مشروع ابنى وشطب بيتك، أو بيوت وأراض سكنية، وأنه على المتقدمين إحضار الأوراق الخاصة بهم والتى تتضمن طلب مقدم باسم رئيس المركز أو القرية، وصورة الرقم القومي، وبحث اجتماعى من إدارة الشئون الاجتماعية بالفرافرة، وخطاب من السجل المدنى بأنه مقيم إقامة دائمة بمركز الفرافرة.

 

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شروط الحصول على الوحدة السكنية

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