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دواوين الوزارات.. اعتماد جدول امتحانات الثانوية العامة من 8 يونيو لـ3 يوليو

الأحد، 03 مارس 2019 12:00 ص
دواوين الوزارات.. اعتماد جدول امتحانات الثانوية العامة من 8 يونيو لـ3 يوليو الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني
إعداد - سيد الخلفاوى
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أسفر نشاط دواوين عموم وزارات الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، عن سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الوزراء، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.


وزارة الصحة:

وزيرة الصحة: فحص أكثر من نصف مليون مواطن بالمرحلة الثالثة لـ "100مليون صحة"‎

 

هالة زايد : توفير احتياجات الصحة من القطرات والمياه المقطرة والمحاليل ‎


 
وزارة التربية والتعليم:

وزير التعليم يعتمد جدول امتحانات الثانوية العامة من 8 يونيو وحتى 3 يوليو

التعليم: تأجيل امتحان 2000 متقدم بمسابقة العقود المؤقتة لعدم تسجيل الإيميل ‎



 
وزارة التضامن:
 

التضامن: صرف 546 مليون جنيه من معاشات مارس فى أول يومين ‎

التضامن: الخميس أخر موعد لتلقى طلبات الحصول على تأشيرة حج الجمعيات ‎



 
وزارة النقل:

المترو: فتاة محطة السادات لم تنتحر لكنها أغمى عليها ‎

موانئ البحر الأحمر: إنهاء إجراءات تشغيل خط ملاحى سياحى بين الغردقة وشرم الشيخ ‎

 
وزارة الزراعة:
 

"الزراعة" تعلن ذبح 249 ألف رأس ماشية و7.8 مليون طائر فى المجازر خلال 30 يومًا ‎


 
وزارة التعليم العالى:
بدء إجراءات تجهيز كلية الذكاء الاصطناعى بجامعة كفر الشيخ ‎

 

أكاديمية البحث العلمى تطلق شهر العلوم المصرى للعام السادس على التوالى ‎



 
وزارة الإسكان:
 

الإسكان: تنفيذ 2160 وحدة بـ"سكن مصر" و2304 بالإسكان الاجتماعى بمدينة ناصر ‎



 
وزارة القوى العاملة:
 

وزير القوى العاملة: صرف 71 ألف جنيه مستحقات متأخرة لـ 4 عمال بالأردن ‎


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