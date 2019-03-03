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خالد عبد الغفار يعلن تنظيم المنتدى العالمى للتعليم العالى بالعاصمة الإدارية

الأحد، 03 مارس 2019 11:53 ص
خالد عبد الغفار يعلن تنظيم المنتدى العالمى للتعليم العالى بالعاصمة الإدارية د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى
كتب وائل ربيعى - تصوير أحمد معروف
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قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمي إن الوزارة اختارت العاصمة الإدارية الجديدة كمقر للمنتدى العالمى للتعليم العالى والبحث العلمى، موضحا أن هذا المنتدى له معنى مغذى فهى عاصمة جديدة بمصر لابد من مشاركتها فى المنتديات العالمية كما أنه يصف اعتزاز مصر بإنجازات الدولة واعترافا بدورنا فى العاصمة الإدراية من خلال إنشاء الجامعات الأجنبية.
 
 
وأضاف عبد الغفار خلال كلمته بمؤتمر إعلان استعدادات المنتدى العالمى للتعليم العالى والبحث العلمى اليوم بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، أن رؤية المنتدى تدور حول خلق منصه دولية فى الابتكار والتكنولوجيا والبحث العلمى ومن خلال مناقشات وحوارات حول قضايا التعليم ولا تقتصر على مصر فقط ولكن على مستوى العالم، وسيتم مناقشه تجارب الدول المختلفة ليكون هناك عائد على القطاعات يساعد فى قيمة الإنتاج.
 
مؤتمر إعلان استعدادات المنتدى العالمى للتعليم العالى والبحث العلمى (1)
 
 
 
مؤتمر إعلان استعدادات المنتدى العالمى للتعليم العالى والبحث العلمى (2)
 
مؤتمر إعلان استعدادات المنتدى العالمى للتعليم العالى والبحث العلمى (3)
 
مؤتمر إعلان استعدادات المنتدى العالمى للتعليم العالى والبحث العلمى (4)
 
مؤتمر إعلان استعدادات المنتدى العالمى للتعليم العالى والبحث العلمى (5)
 
مؤتمر إعلان استعدادات المنتدى العالمى للتعليم العالى والبحث العلمى (6)
 
مؤتمر إعلان استعدادات المنتدى العالمى للتعليم العالى والبحث العلمى (7)
 
مؤتمر إعلان استعدادات المنتدى العالمى للتعليم العالى والبحث العلمى (8)
 
مؤتمر إعلان استعدادات المنتدى العالمى للتعليم العالى والبحث العلمى (9)
 
مؤتمر إعلان استعدادات المنتدى العالمى للتعليم العالى والبحث العلمى (10)
 
مؤتمر إعلان استعدادات المنتدى العالمى للتعليم العالى والبحث العلمى (11)
 

 


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