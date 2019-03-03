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حملة 100 مليون صحة فى الجيزة تواصل عملها بالتنسيق مع التعليم والصحة

الأحد، 03 مارس 2019 11:10 ص
حملة 100 مليون صحة فى الجيزة تواصل عملها بالتنسيق مع التعليم والصحة الأنيميا
كتب سيد الخلفاوى
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تواصل محافظ الجيزة محافظة الجيزة، بالتعاون مع وزارتى الصحة والتربية والتعليم عدة حملات الكشف على المواطنين فى إطار حملة 100 مليون صحة، التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى ، للقضاء على فيروس سى والأمراض غير السارية.

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، فى تصريحات له، أن الحملات تأتى فى إطار توجيهات واهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى بصحة المواطنين وحمايتهم من الأمراض، مشيراً إلى أن الحملات تستهدف جميع الفئات العمرية .

يذكر أن مديرية الصحة فى الجيزة قد نظمت حملة قومية لطلبة المدارس الابتدائية تستهدف 584 ألف طالب بـ566 مدرسة لفحص أمراض الأنيميا والتقزم والسمنة خلال الفترة من 16/2 حتى 28/2، وذلك بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم والأزهر الشريف والتأمين الصحى.

 


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التعليقات 1

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بواسطة:

هبه

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